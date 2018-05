eSports | a Lione il primo corso di laurea

gqitalia

: RT @HDblog: La prima università degli eSports nasce a Lione: Gaming Campus - HDblog : RT @HDblog: La prima università degli eSports nasce a Lione: Gaming Campus - umbyotaku : RT @HDblog: La prima università degli eSports nasce a Lione: Gaming Campus - SimoneGironi : Ing.Gironi La prima università degli eSports nasce a Lione: Gaming Campus - HDb… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Sono lo sport e il business del futuro. Grazie a numeri in rapida crescita, gli eSport calamitano sempre più l’attenzione di istituzioni, sponsor e grandi media. Secondo l’ultimo report Newzoo, i tornei competitivi di videogiochi chiuderanno il 2018 con un giro d’affari da 738 milioni di euro, mentre l’audience complessiva di questo fenomeno salirà a 380 milioni di spettatori. I campioni di eSport riescono a mettere le mani su montepremi a sei cifre e in molti casi firmano contratti da professionisti, con tanto di stipendio per le loro prestazioni. In più, essendo in discussione la partecipazione degli eSport alle Olimpiadi di Parigi 2024, è anche logico che qualcuno pensi a formare i nuovi talenti. A, da pochi mesi, è nata la prima università che prepara chi vuole fare degli eSport una professione. Si chiama Gaming Campus e offre due corsi didifferenti: il...