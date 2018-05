Enzo Bianchi | “La vecchiaia fa paura al narcisismo Ma è un inno alla bellezza dove si

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Gli occhi azzurri e le rughe sul volto raccontano la vita di un uomo che ha scelto di “vivere nel mondo, ma di non essere del mondo”. Per incontrare, che nel 2017 “ha lasciato la presa” dimettendosi da priore della comunità monastica che ha fondato, bisogna arrivare ai piedi delle Alpi nella frazione di Bose tra Ivrea e Biella, in uno scenario che dà voce al “grande” silenzio e parolanatura. Ed è uno dei pochi luoghi, forse l’unico,sono presenti monaci e monache di altre confessioni., come lo chiamano i suoi fratelli e le sue sorelle ma anche gli amici più intimi, è rimasto lì, fedele al Vangelo esua comunità. Di tanto in tanto è possibile incrociarlo a piedi per le strade di qualche cittàha tenuto una conferenza; in un aeroporto pronto a raggiungere un nuovo impegno o sulla spiaggia della costa orientale della Sardegnaama “ritirarsi” in ...