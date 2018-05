Entra in ascensore e cade nel vuoto | morta donna a Roma

Roma - Entra in ascensore e cade nel vuoto : morta una 77enne/ Ultime notizie - la tragedia in Viale Margherita : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma (Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Tragedia a Roma - Entra in ascensore e cade nel vuoto : muore 77enne : Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne Continua a leggere L'articolo Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: muore 77enne proviene da NewsGo.