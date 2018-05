Energica Motor Company sigla nuovo accordo in Germania

Energica Motor convoca soci per rafforzamento patrimoniale - titolo in rally : Il Cda di Energica Motor Company ha deliberato di convocare gli azionisti in sede ordinaria, per l'approvazione di un piano di stock option rivolto agli amministratori e ai dipendenti e, straordinaria,...

Energica Motor sigla nuovo accordo commerciale in Texas : Energica Motor Company ha siglato un nuovo accordo commerciale sul territorio statunitense: le moto elettriche italiane saranno disponibili in Texas, presso AF1 Racing , uno dei maggiori concessionari ...

Energica Motor Company brinda all'accordo commerciale in Africa : Teleborsa, - Giornata di profitti a Piazza Affari per Energica Motor Company, che guadagna l'1,90% dopo aver annunciato l'ingresso in Africa delle moto elettriche italiane. "Con questo nuovo accordo ...

Energica Motor preannuncia ordini in aumento nel primo trimestre : Teleborsa, - Energica Motor Company preannuncia, relativamente ai primi mesi del 2018, un portafoglio ordini superiore al totale del venduto dell'anno precedente . "Siamo riusciti in poco tempo a ...

Energica Motor - Atlas sottoscrive altre due tranche obbligazioni convertibili : Teleborsa, - Energica Motor Company comunica che, in data 20 marzo 2018, sono state sottoscritte da parte di Atlas Special Opportunities la sesta e settima tranche del prestito obbligazionario ...