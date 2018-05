Enel : entra in esercizio il più grande impianto solare Australia : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Enel, attraverso una joint venture fra la controllata del Gruppo per le rinnovabili Enel Green Power (Egp) e il Dutch Infrastructure Fund (Dif), ha appena allacciato alla rete con una prima linea di connessione da 45 MW l’impianto solare fotovoltaico Bungala Solar One (137.7 MW), nei pressi di Port Augusta nell’Australia meridionale. L’impianto, che ora immette energia nella rete Australiana, ...

Il Servizio : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018 : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell'impianto grazie a soluzioni sviluppate da due start up israeliane ...

Enel - in centrale Civitavecchia arrivano i droni : Civitavecchia, 21 mag. – (Adnkronos) – Nella centrale di Civitavecchia arrivano i droni per la gestione ‘hi-tech’ e il supporto dell’attività dell’impianto. L’innovativo sistema, che utilizza droni per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell’impianto, grazie a soluzioni sviluppate dalle due start up israeliane Convexum e Percepto, è stato inaugurato oggi da Enel ...

Più di 2500 gradini sulla centrale Enel di Bordogna : ecco la '535 in Condotta' foto : La novità di quest'anno sarà la possibilità di seguire la diretta streaming della manifestazione sia dalla zona della partenza sia attraverso la pagina Facebook, per seguire la gara in diretta anche ...