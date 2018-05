Enel con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida per auto elettriche entro 2019

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, e Ionity, joint venture fra Bmw, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (tramite Porsche e Audi), hanno siglato un accordo di collaborazione per installare entro la fine del 2019, fino a 20 siti di ricarica Ionity, ciascuno con un massimo di sei colonnine high-power con una potenza fino a 350 kW. I 20 siti italiani si inseriscono nel piano Ionity ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (2) : (AdnKronos) – Ionity ed Enel X, sottolinea Marcus Groll, Chief Operating Officer di Ionity, “sono sulla stessa strada. Vogliamo che i viaggi a lunga percorrenza diventino una realtà per i veicoli elettrici in Europa. La nostra collaborazione con Enel X ci consente di realizzare una rete di ricarica potente che affronti la cosiddetta ‘range anxiety’ che attualmente preoccupa gli utilizzatori di auto ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (3) : (AdnKronos) – Le stazioni Hpc consentiranno la ricarica dei veicoli elettrici dei clienti di Enel X e di qualsiasi altro fornitore di servizi di mobilità operante in Italia che desideri offrire servizi di ricarica tramite queste infrastrutture avanzate. Le stazioni saranno integrate nel piano nazionale di Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica, che prevede fino a 14mila siti entro il 2022, e nell’intera ...

Da Enel X e smart un'app 'contro' i problemi di parcheggio e ricarica : Per entrare nel mondo dei servizi 'ready to' dedicati ai clienti smart è sufficiente scaricare l'App sullo smartphone, inserire la targa della propria smart ed indicare gli estremi della carta ...

Enel - accordo con società ferroviaria russa per sistemi accumulo : Teleborsa, - Enel, attraverso la sua controllata per i servizi energetici avanzati Enel X, e RusEnergoSbyt, fornitore energetico nato da una joint venture fra Enel ed ESN, hanno firmato un accordo di ...

Il Servizio : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018 : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell'impianto grazie a soluzioni sviluppate da due start up israeliane ...

Enel X con i Comuni 'Bandiere Arancioni' per la mobilità elettrica. Colonnine di ricarica nei piccoli centri : ROMA - Enel X e l'Associazione Comuni Bandiere Arancione uniscono le loro forze per la mobilità elettrica attraverso un protocollo di intesa firmato oggi e che prevede...

Enel in rosso. Fuori da conviction buy list di GS : La banca Usa teme che i piani di politica energetica del Movimento 5 Stelle e della Lega possano intaccare i prezzi dell'energia, con eventuali impatti negativi sull'utile di Enel che nello scenario ...