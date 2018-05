Emilio Fede | Alle prossime elezioni correrò col mio movimento | legalizzeremo case

Milano - Emilio Fede assolto in appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Weekend a Sorrento l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede : Nonostante la zona brulicasse di turisti provenienti da ogni parte del mondo, Fede non è certo passato inosservato. Soprattutto quando, in tenuta casual con camicia fuori dai pantaloni e maglioncino ...

Emilio Fede è furioso con i giudici che l'hanno condannato a più di 4 anni Video : La corte d'appello di Milano ha condannato Emilio Fede oggi ottantesettenne [Video], a quattro anni e sette mesi in merito al processo 'Ruby bis'. Il noto giornalista ha commentato la sentenza intervenendo ai microfoni di 'Radio Cusano Campus'. Fede ha asserito di essere stato dichiarato colpevole dai giudici soltanto per colpire Silvio Berlusconi. L'ex direttore di Rete 4 ha specificato che l'accusa nei suoi confronti è priva di logica in ...

Emilio Fede : "Condannato per aver fatto prostituire donne che erano già prostitute. Le 3 avevano un ottimo rapporto con il sesso" : È un fiume in piena Emilio Fede, dopo la condanna a 4 anni e 7 mesi inflittagli ieri dalla corte d'appello, nell'ambito del processo Ruby Bis. E stamattina, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha lanciato pesanti accuse ai magistrati:"Rispetto i giudici, ma quando mi vedo condannato in questo modo mi viene da pensare che o che quando si colpisce Berlusconi bisogna colpire anche me, oppure che il tribunale che mi ha condannato ...

Processo Ruby bis - pene ridotte per Nicole Minetti ed Emilio Fede : ridotte le condanne per Nicole Minetti ed Emilio Fede, nell’ambito del Processo Ruby bis. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno rideterminato le pene portando quella dell’ex consigliera della Lombarda a 2 anni e 10 mesi (inizialmente era 3 anni) mentre per l’ex direttore del Tg 4 la condanna è scesa a 4 anni e 7 mesi anziché 4 anni e 10 mesi. Al centro del Processo «le cene eleganti» ad Arcore. In quelle ...

RUBY BIS - CONDANNE PER Emilio Fede E NICOLE MINETTI/ Video - sentenza d'appello : piccolo sconto di pena : Verso la sentenza del processo RUBY Bis: EMILIO FEDE e NICOLE MINETTI imputati, la difesa “lei come Cappato con Dj Fabo, ha aiutato le Olgettine nell'esercizio della libera prostituzione”(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:16:00 GMT)

Processo Ruby bis - chiesta condanna per Emilio Fede e Nicole Minetti/ Il pg : "Favoreggiamento prostituzione" : Processo Ruby bis: in appello il pg chiede la conferma delle condanne per Emilio Fede e Nicole Minetti contestando loro il reato di favoreggiamento della prostituzione(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Emilio Fede è rifatto? Lui ammette : “Potrei aver fatto qualcosa…” : Emilio Fede smentisce i ritocchi dopo Non è L’Arena, ma… Emilio Fede in seguito alla sua partecipazione a Non è L’Arena di Massimo Giletti era stato accusato di essersi rifatto completamente il viso in seguito ad un presunto gonfiore che avrebbe mostrato intorno agli zigomi. L’ex direttore del tg 4 dopo la polemica aveva zittito tutti dando colpa al grandangolo, ma quella breve risposta non aveva del tutto convinto i ...