Emilia Clarke | «Il bob? Il rimedio più chic alle doppie punte»

Game of Thrones 8 - Emilia Clarke ha già girato la sua ultima scena : Trovare anticipazioni sull'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è davvero un'impresa. Non che ci sia la smania di scoprire prima che gli episodi vadano in onda cosa succederà ai protagonisti, la cui mancanza, però, in quest'anno di stop forzato voluto per realizzare gli ultimi sei episodi della saga in onda sulla Hbo, si sta facendo sentire.Per fortuna a colmare questo vuoto ci pensa... "Star Wars". Sì, avete letto bene: una delle ...

Il trono di Spade e l’ultima scena da Daenerys di Emilia Clarke : In sala nei panni di Qi’ra accanto al giovane Han nel film meno redditizio della saga di Star Wars, Emilia Clarke si gode la doppia popolarità legata al suo ruolo da protagonista in Solo: A Star Wars Story e come Madre dei draghi de Il trono di Spade. Com’è noto, l‘ottava stagione di Game of Thrones sarà anche l’ultima ed è anche per questo che le dichiarazioni dell’attrice riguardo le scene girate nei panni di ...

Game of Thrones 8 - l’ultima scena di Daenerys ha scioccato persino Emilia Clarke : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T11:14:05+00:00 ROMA – Emilia Clarke ha girato l’ultima scena di Daenerys Targaryen. Game of Thrones 8 andrà in onda nel 2019, l’attesa è ancora lunga ma cominciano, pian piano, ad arrivare indiscrezioni su quello che si preannuncia un finale scoppiettante. A confermarlo in qualche modo è proprio l’attrice, in questi giorni in […] L'articolo Game of Thrones 8, l’ultima scena di Daenerys ha scioccato ...

Recensione Solo - A Star Wars story : trama e commento sullo spin off con Emilia Clarke e Woody Harrelson : Arriva nelle sale lo spin off di Star Wars sul personaggio di Han Solo diretto da Ron Howard, con Emilia Clarke e Woody Harrelson. Vi forniremo trama Recensione e commento. Han e Qi’ra Solo due giovani ragazzi pieni di speranza verso il futuro e verso ciò che gli aspetta. Nel cercare di scappare ruberanno qualcosa che non devono e saranno costretti a scappare. Da quest’avventura scopriremo le origini del Millenium Falcon, dell’amicizia con ...

Emilia Clarke svela che l’ultima scena di Daenerys ne Il trono di spade 8 l’ha ‘sconvolta totalmente’ : Le riprese de Il trono di spade 8 sono ormai agli sgoccioli, e a quanto pare c'è qualcuno che ha già girato le ultime scene del proprio personaggio: parlando con Vanity Fair, Emilia Clarke si è lasciata andare ad alcuni commenti (ben poco rassicuranti) riguardo gli ultimi momenti di Daenerys Targaryen. L'attrice, attualmente in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo film Solo: A Star Wars Story, ha infatti svelato di aver già girato ...

La produzione de Il trono di spade 8 sta girando finali multipli per evitare i leak? Emilia Clarke è convinta di sì : Sembra che neanche la Madre dei Draghi in persona sappia dire come finirà Il trono di spade 8: nel corso della sua ultima intervista, Emilia Clarke si è detta poco sicura sulle sorti di Westeros nell'ultimo episodio della serie. Il motivo? Secondo lei, la produzione sta girando finali multipli all'insaputa del cast. "Penso che stiano filmando un po' di cose senza dircelo" ha detto durante l'ultima puntata del podcast The Hollywood Reporter's ...

‘Niente disuguaglianze ne Il trono di spade’ : Emilia Clarke sulla disparità di pagamento tra Claire Foy e Matt Smith : Non solo Il trono di spade è forse la serie più amata e seguita a livello mondiale, ma è anche una delle più eque: come ha svelato Emilia Clarke in una recente intervista, non ci sono mai state disparità di pagamento tra interpreti femminili e interpreti maschili. Parlando con Kering Women in Motion durante la sua ospitata al Festival di Cannes per presentare Solo: A Star Wars Story, Emilia ha raccontato che episodi simili non si sono mai ...

SOLO : A STAR WARS STORY / A Cannes 2018 le origini di Han : Emilia Clarke svela qualcosa su Game of Thrones? : SOLO: A STAR WARS STORY è stato presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:34:00 GMT)

Solo - Emilia Clarke : "Basta chiamarci donne forti - siamo donne e basta" : In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che ...

Game of Thrones - Emilia Clarke dice che nessuno si può immaginare il finale : (foto: Getty) Anche se in questo momento è a Cannes ad accompagnare l’anteprima mondiale di Solo: A Star Wars Story, di cui è co-protagonista, è inevitabile che a Emilia Clarke, divenuta clamorosamente famosa per il personaggio di Daenerys Targaryen, vengano fatte con insistenza domande sulla serie Game of Thrones. Nel 2019 arriverà infatti l’ottava e ultima stagione della produzione Hbo che ha infranto ogni record e l’attesa ...

Cannes - Emilia Clarke : «La fine di Game of Thrones? Sarà come lasciare casa» : Splende Emilia Clarke sulla Croisette. La famosa Daenerys Targaryen di Game of Thrones – biondissima, smagliante e di bianco vestita – è arrivata a Cannes a presentare il nuovo capitolo di Star Wars, Solo: A Star Wars Story e, per l’occasione, ha anche partecipato all’incontro di Woman in motion organizzato da Kering, nel corso del quale l’attrice britannica ha dato prova di una spigliata e grintosa personalità. Ma non chiamatela una ...

Emilia Clarke parla di Solo : A Star Wars Story e di come vorrebbe vedere Kit Harington interpretare Luke Skywalker : Per ora sappiamo che la serie di Jon Favreau , programmata per debuttare con la nuova piattaforma di streaming Disney , sarà ambientata dopo Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi , che sia l'occasione ...

Emilia Clarke sul finale ‘divisivo’ de Il trono di spade 8 : ‘Alcuni urleranno - altri saranno soddisfatti’ : Il trono di spade 8 avrà il delicatissimo compito di dare alla serie un degno finale: ben otto stagioni di intrighi, morti e battaglie dovranno sfociare in una conclusione il più soddisfacente possibile. Mentre le riprese sono in corso non c'è modo di sapere cosa succederà nell'ultimo episodio di Game of Thrones, ma gli attori, pur con il divieto assoluto di spoilerare, cercano sempre di tenere i fan sulle spine. È questo il caso di Emilia ...

Emilia Clarke parla de Il Trono di Spade 8 : “la gente urlerà e…” : Cresce l’attesa per l’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 e cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sul finale: ecco le parole di Emilia Clarke Il finale de Il Trono di Spade 8 vi farà urlare. A rivelarlo in anteprima assoluta è Emilia Clarke, l’attrice che nella saga interpreta Daenerys Targaryen la Regina dei Draghi. Purtroppo tutti i fan della serie cult dovranno aspettare ancora un anno per scoprire cosa succederà, ...