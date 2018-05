Emergenza Milano | ladri anche a casa di Sala | la città si scopre insicura

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'Emergenza sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:00:00 GMT)

Milano - bomba d’acqua a Legnano : strade come fiumi/ Video - grandine record : Sala - “piano Emergenza idrica” : bomba d’acqua a Milano: Legnano allagata, Seveso monitorato. Video, grandine come neve e automobilisti bloccati, è successo nella serata di ieri nella periferia nord del capoluogo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:10:00 GMT)

Milano - bomba d'acqua : Seveso a rischio esondazione/ Video Legnano - temporali e grandine : piano d'Emergenza : Milano, bomba d'acqua: Seveso a rischio esondazione. Video Legnano, temporali e grandine: attivato piano d'emergenza, disagi e blackout. Le ultime notizie sul maltempo nel Nord Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:26:00 GMT)