Ema | nuova sede ad Amsterdam | posta la prima pietra

Final Fantasy VII REmake : da un annuncio di lavoro di Square Enix s'intravede una nuova immagine del gioco : Square Enix non ha mostrato molto ultimamente di Final Fantasy VII Remake, ma una piccola nuova immagine sembra essere stata condivisa tramite un "metodo" piuttosto insolito.Come segnala Dualshockers, un aggiornamento della pagina di reclutamento di Square Enix (individuata da DKHF4, utente di Twitter), mostra un'immagine che sembra rappresentare una scena del gioco sullo schermo di Naoko Hamaguchi, Development Lead.L'immagine in questione ...

ProblEma dei contatti bloccati e nuova funzione - Whatsapp svela il prossimo aggiornamento : C'è grandissima attesa in questi giorni attorno al prossimo aggiornamento che verrà assicurato agli utenti Whatsapp che sono in possesso di uno smartphone Android o di un iPhone. Tutto ruota attorno al Problema dei contatti bloccati, che a quanto pare a causa di un bug la cui natura è ancora oggi misteriosa, hanno la possibilità di mettersi in contatti con chi in realtà non vorrebbe avere nulla a che fare con loro. Nelle ultime ore noi di ...

Terremoto - trEma ancora la Sicilia : nuova scossa sull’Etna - paura a Catania : Sciamo sismico in Sicilia: tra le 11.36 e le 12.28 di oggi, venerdì 25 maggio, sono state registrate otto scosse di cui l'ultima di magnitudo 3.2 sulla scala Richter e con epicentro a Milo, piccolo comune del parco del famoso vulcano in provincia di Catania, a circa 16 chilometri di profondità. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Per Hyundai sistEma radar di nuova generazione : Hyundai CRADLE, società di investimenti e open innovation di Hyundai, ha annunciato il suo investimento in cradleCorporation con l’obiettivo di realizzare radar intelligenti per le auto a guida autonoma. Metawave sta rivoluzionando il rilevamento radar sfruttando intelligenza artificiale e metamateriali, materiali che utilizzano strutture dalle proprietà elettromagnetiche uniche e che non è possibile trovare in […] L'articolo Per Hyundai ...

Steve Bannon osserva e apprezza. "Ue costretta a trattare con la nuova Italia anti-sistEma" : Una benedizione sul Governo gialloverde. Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, frontman dell'ultradestra americana che ha dato un contributo fortissimo all'ascesa del tycoon alla Casa Bianca, guarda con interesse e apprezzamento al progetto di M5S e Lega di governare l'Italia e sfidare l'Europa. In un'intervista alla stampa Bannon ha parole di elogio:"Penso che quello tra M5S e Lega sia un patto intelligente, sono certo che farà gli ...

Toppa sì – toppa no? Questo è il problEma della nuova maglia della Juventus : i tifosi si ribellano allo sponsor ‘ingombrante’ : Una nuova maglia per la Juventus, ma la novità non raccoglie solo consensi: i tifosi infuriati per la ‘toppa’ si ribellano, ecco l’hashtag diventato virale in poco tempo Come ogni maglia nuova che si rispetti anche quella della Juventus, presentata ieri, ha raccolto consensi e dissensi tra i tifosi. La presentazione della nuova t-shirt bianconera, per la stagione 2018/2019 (che debutterà nel match contro il Verona sabato), ha ...

Sarah Drew non tornerà in tv in autunno - bocciata la nuova serie ma al cinEma arriva Indivisible (video trailer) : Mentre saluta con emozione e nostalgia il cast di Grey's Anatomy alla vigilia del finale di stagione, Sarah Drew si prepara ad una stagione lontana dal piccolo schermo. CBS ha ufficialmente bocciato il rebooot di Cagney & Lacey, di cui l'attrice aveva girato l'episodio pilota proprio durante le ultime riprese di Grey's Anatomy, ringraziando la produzione del medical drama per averle dato l'opportunità di cogliere una nuova opportunità ...

Tito e gli alieni - una nuova anteprima di #spaziocinEma : Il 4 giugno 2018, alle ore 21.00, sarà proiettato in anteprima presso l’Auditorium dell’ASI il nuovo film “Tito e gli alieni” e vedrà la partecipazione di membri del cast e della produzione. Il film, diretto da Paola Randi, parla di un Professore (interpretato da Valerio Mastandrea) che da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo ...

Volvo e Google : partnership per creare sistEma infotainment di nuova generazione : Volvo ha annunciato di avere iniziato a lavorare con Google all'integrazione di Google Assistant a comando vocale, Google Play Store, Google Maps...

Al via la nuova Call di Biennale College CinEma International : ... ricerca e sperimentazione aperto a un massimo di 12 team di registi e produttori emergenti di tutto il mondo. Lo scopo è lo sviluppo e la produzione di fino a tre lungometraggi a micro-budget , per ...

Nuova crisi in Argentina - tassi al 40% : fondi pensione Usa trEmano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

CinEma Chaplin - nuova querela : dipendente denuncia il collega aggredito : Denunce e controdenunce. La vicenda del Cinema Chaplin è appena all'inizio: giovedì scorso un dipendente è andato dai carabinieri dicendo che il proprietario della sala, Alessandro Morandi, lo ha ...

CinEma - in arrivo i 400 milioni della nuova Legge. Ripensamento sulle 'windows'? : Interpretato da Claudio Santamaria , Marco Giallini e Jerzy Stuhr , è ambientato nel mondo del "recupero crediti". Il regista Antonio Morabito ha dichiarato: " Sono cresciuto guardando i film in sala,...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tEma : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...