ELEZIONI A LUGLIO? Secondo bagno a destra | la democrazia in infradito gioca

Voto a luglio 2018? ELEZIONI possibili in estate - la posizione di Cottarelli Video : Comunque vadano le cose lo si può gia' dire: il 2018 rappresenta una tappa storica della Repubblica Italiana. Quella che sembrava gia' una fase molto critica a livello istituzionale prima che Cottarelli diventasse Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato, adesso assomiglia sempre di più ad una matassa difficile da sbrogliare. Le ultime notizie raccontano che l'economista sta rilevando dei problemi relativamente alla composizione di ...

Voto a luglio 2018? ELEZIONI possibili in estate - la posizione di Cottarelli : Comunque vadano le cose lo si può già dire: il 2018 rappresenta una tappa storica della Repubblica Italiana. Quella che sembrava già una fase molto critica a livello istituzionale prima che Cottarelli diventasse Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato, adesso assomiglia sempre di più ad una matassa difficile da sbrogliare. Le ultime notizie raccontano che l'economista sta rilevando dei problemi relativamente alla composizione di quella ...

Uffici tecnici già a lavoro per le ELEZIONI il 29 luglio : La faccenda si complica. Siamo passati da 'o Savona o morte' a un governo, quello di Carlo Cottarelli , che sembra già nascere senza vita. L'ex commissario alla spending review oggi è salito al ...

Cottarelli prende tempo - i partiti si schierano su ipotesi ELEZIONI il 29 luglio : Verso un nuovo colpo di scena nella crisi politica italiana. Carlo Cottarelli, premier incaricato, potrebbe rinunciare all'incarico e aprire la strada verso elezioni gia' a luglio. La data del 29 luglio sarebbe quella piu' probabile con Pd, ...

Cottarelli verso rinuncia - prende corpo ipotesi ELEZIONI il 29 luglio : verso un nuovo colpo di scena nella crisi politica italiana. Carlo Cottarelli, premier incaricato, potrebbe rinunciare all'incarico e aprire la strada verso elezioni gia' a luglio. La data del 29 luglio sarebbe quella piu' probabile con Pd, ...

Il governo Cottarelli non c'è ancora Cresce l'ipotesi di ELEZIONI già a luglio : Secondo le agenzie e i giornalisti presenti ci sono problemi con la lista dei ministri che Cottarelli avrebbe dovuto presentare a Mattarella. I due si rivedranno mercoledì mattina per un nuovo ...

Cottarelli sta per rinunciare all'incarico? Più vicine le ELEZIONI a luglio : C'e' anche l'ipotesi di una rinuncia all'incarico di formare il governo da parte di Carlo Cottarelli tra le ipotesi sul tappeto in queste ore. La fine repentina del colloquio con il Capo dello Stato ha fatto ipotizzare o una ulteriore verifica suoi nomi dei ministri, suffragata dalla notizia diffusa dal Quirinale, di un nuovo incontro tra Cottarelli e Mattarella domani. Ma l'ipotesi che circola con insistenza e' ...

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il governo Cottarelli ELEZIONI a luglio - cresce l'ipotesi : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

ELEZIONI a fine luglio - nel Pd cresce fronte per voto : sì da Orlando - Guerini e Marcucci : Prima un appello all’unità del centrosinistra, ora un ritorno alle Elezioni a fine luglio. Nel Pd sta crescendo il fronte di chi pensa che a questo punto sia meglio andare alle Elezioni il prima possibile entro agosto. In questo senso si sono espressi pubblicamente Andrea Orlando, ministro uscente della Giustizia, e Lorenzo Guerini, portavoce della segreteria dem. Ma sarebbero molti gli esponenti dem a favore. Una riflessione è in corso e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le ELEZIONI a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Consultazioni - colpo di scena - Mattarella verso nuove ELEZIONI a Luglio? Video : L'attuale legge elettorale si sta dimostrando fallimentare dal punto di vista della governabilita'. Se poi aggiungiamo un elevato tasso di litigiosita' tra le coalizioni in campo, il cocktail che si ottiene è micidiale. Il Presidente Mattarella, dopo aver raccolto questa mattina le proposte e le intenzioni del Movimento Cinquestelle, della coalizione del centrodestra e del Partito Democratico, si trova davvero in una situazione complicata. Il ...

Sondaggi - Antonio Noto e la profezia tombale sulle ELEZIONI a luglio : Pd e Forza Italia - una catastrofe : Una bomba sulle urne. Il Sondaggista Antonio Not o ha raccolto l'opinione di un campione di elettori nel caso si dovesse tornare al voto a luglio . La data ipotizzabile, il 22, registrerebbe una ...

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili ELEZIONI a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...

'Alle ELEZIONI di luglio vincerebbero i 5 Stelle perché al Sud non si possono permettere le vacanze' : Così la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore si è espressa sulla possibilità di un ritorno alle urne in estate. Ospite a L'Aria che tira, Biancofiore è del parere che, con il voto a luglio, '...