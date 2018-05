Elena Santarelli e la malattia del figlio | il post di Alba Parietti commuove il web | «Io

Alba Parietti e il post commovente su Elena Santarelli : ‘Tutto il mio bene - le mie preghiere e il mio affetto’ : Da mamma a mamma, un messaggio affidato ai social per infondere coraggio e sostegno e per esprimere una grande stima: “cara Elena , io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore….. per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi , immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto”. Chi parla è Alba Parietti (presenza televisiva molto imponente ma refrattaria ai reality show ...

Alba Parietti e il post commuovente su Elena Santarelli : ‘Tutto il mio bene - le mie preghiere e il mio affetto’ : Da mamma a mamma, un messaggio affidato ai social per infondere coraggio e sostegno e per esprimere una grande stima: “cara Elena , io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore….. per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi , immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto”. Chi parla è Alba Parietti (presenza televisiva molto imponente ma refrattaria ai reality show ...

Elena Santarelli in tv mio figlio è il mio vero eroe : A “Verissimo” Elena Santarelli parla a Silvia Toffanin del periodo difficile che sta passando con il suo bimbo. La Toffanin sceglie di intervistarla in un’ala dello studio senza pubblico per far stare più a suo agio possibile la conduttrice che per la prima volta ha scelto di raccontare della malattia che ha colpito suo figlio. Le due si stringono in un abbraccio e Silvia scoppia in lacrime mentre Elena fa fatica a trattenerle ...

Il post commovente di Alba Parietti per Elena Santarelli : Alba Parietti commuove tutti con un post su Instagram dedicato ad Elena Santarelli, che sta combattendo una battaglia contro il tumore insieme al figlio Giacomo. La showgirl qualche tempo fa aveva svelato sui social di aver ricevuto una “diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire”. Da allora è iniziato il suo percorso, duro e difficile, per sconfiggere il cancro che ha colpito il piccolo Jack – così come lo chiama lei ...

Elena Santarelli / La malattia del figlio Giacomo - Dalila Di Lazzaro : È il dolore più grande (Verissimo) : ELENA SANTARELLI, la showgirl ospite di Silvia Toffanin, parla della malattia del figlio Giacomo e delle ragioni che l'hanno spinta ad ufficializzare la notizia (Verissimo). Per la prima volta in tv dall'inizio del calvario della sua famiglia, ELENA SANTARELLI ha ripercorso a Verissimo le fasi più dure della malattia del suo bambino. Le sue parole, che hanno toccato il cuore di milioni telespettatori, non sono passate di certo inosservate e ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : il messaggio toccante di Alba Parietti sui social : Nell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 26 maggio, Elena Santarelli ha parlato a cuore aperto della malattia del...

Elena Santarelli/ La malattia del figlio Giacomo - Luca Zeni : “L’intervista mi ha emozionato!” (Verissimo) : Elena Santarelli, la showgirl ospite di Silvia Toffanin, parla della malattia del figlio Giacomo e delle ragioni che l'hanno spinta ad ufficializzare la notizia (Verissimo).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:27:00 GMT)

Elena Santarelli - la battaglia di suo figlio contro il cancro : anche Silvia Toffanin in lacrime per le sue parole : Il momento più toccante della puntata di oggi di Verissimo è stato sicuramente quando Silvia Toffanin ha intervistato Elena Santarelli . La showgirl sta combattendo insieme al figlio il cancro del ...

Elena Santarelli a Verissimo commuove Silvia Toffanin : “Mio figlio il mio eroe” : Elena Santarelli intervista a Verissimo: il coraggio della mamma guerriera commuove Silvia Toffanin L’intervista di Elena Santarelli a Verissimo è stato sicuramente uno dei momenti più toccanti della puntata. L’esempio di questa “mamma guerriera” è stato così forte e ricco di emozioni da commuovere la stessa Silvia Toffanin. Quest’ultima infatti in studio oggi a stento […] L'articolo Elena Santarelli a ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : «Giacomo è il mio eroe. Mi hanno proposto anche cure alternative ma non fidatevi» : Elena Santarelli è la terza ospite di Silvia Toffanin . La conduttrice di Verissimo sceglie di intervistarla in un'ala dello studio senza pubblico per far stare più a suo agio possibile la conduttrice ...

Verissimo - Elena Santarelli parla del figlio : la Toffanin in lacrime : Elena Santarelli è stata ospite nell'ultima puntata di Verissimo e, a quattr'occhi con la sua amica Silvia Toffanin,

VERISSIMO / Diretta e ospiti 26 maggio : il messaggio di Gabriele Parpiglia per Elena Santarelli : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 26 maggio, alle 16.10 su canale 5 con l'ultimo appuntamento della stagione: Fabrizio Corona, Elena Santarelli e Maddalena Corvaglia ospiti.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:55:00 GMT)

GIACOMO CORRADI/ Il figlio di Elena Santarelli affronta la malattia con coraggio : "Non si lamenta mai" : GIACOMO CORRADI, foglio di Elena Santarelli e un coraggio da leoni per combattere il tumore. La mamma ospite questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 da SIlvia Toffanin. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:47:00 GMT)

Elena Santarelli in tv racconta il dramma del figlio : 'Combattiamo' : Elena Santarelli, la showgirl sposata con l'ex calciatore Bernardo Corradi, ha raccontato a Silvia Toffanin, nello studio di "Verissimo", la durissima prova che sta affrontando insieme alla famiglia: ...