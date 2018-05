Effetto placebo | quando la guarigione dipende anche da noi

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Tutti noi abbiamo sentito parlare almeno una volta dell’, ma forse non abbiamo ben chiaro in cosa consista. A maggio esce la nuova edizione di L’(Carocci) di Fabrizio Benedetti, professore ordinario di Neurofisiologia all’università di Torino. Ne abbiamo parlato con lui per capirne qualcosa in più. Il termine latinosignifica letteralmente piacerò e indicava le preparazione farmaceutica a base di sostanza farmacologicamente inerte che i medici prescrivevano per calmare l’ansia di alcuni pazienti, grazie agli effetti psicologici di autosuggestione. Successivamente è passato a indicare le terapie con farmaci inattivi somministrate nei test per verificare l’efficacia dei farmaci. Dagli inizi del Novecento, infatti, per capire se un medicinale funziona si creano due gruppi. Uno riceve una terapia vera, il secondo, una identica nella forma, ma senza ...