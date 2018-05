Ecobonus per i condomini | detrazioni fiscali in arrivo con ' Cappotto Mio'

Ecobonus - arrivano le regole per scambiare lo sconto con denaro contante : Via libera alla cessione dell'Ecobonus per i lavori in casa e in condominio. L'Agenzia delle entrate, il 18 maggio, ha dettato le regole con una circolare e da ora in poi è possibile 'scambiare' il ...

Ecobonus 2018 : online sito ENEA per detrazione interventi efficienza energetica in edilizia : Teleborsa, - ENEA al servizio del cittadino per facilitare la procedura di detrazione fiscale degli interventi di efficienza energetica. È operativo da oggi il sito gestito dall'ENEA finanziaria2018.

