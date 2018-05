E3 2018 | Ecco dove e quando seguire tutte le conferenze

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di giugno 2018 : Con l'avvicendarsi dei mesi di maggio e giugno si attendevano comunicazioni da parte di Sony in merito ai nuovi videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, comunicazione che è arrivata oggi per la felicità di coloro che posseggono un abbonamento e aspettavano notizie a riguardo.La lista dei videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di giugno include XCOM 2 e Trials Fusion per PS4, mentre per PS3 gli utenti potranno giocare liberamente a Tom ...

Al via le Finali NBA 2018 : ecco dove seguire tutte le gare : Per la quarta volta consecutiva a contendersi il titolo NBA saranno Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers

Seconde squadre - ecco i criteri per l'ammissione alla Serie C 2018-2019 : La Figc ha stabilito i criteri che stabiliranno le priorità per i club di Serie A per quanto riguarda l'ammissione delle Seconde squadre alla Serie C 2018-2019.

Apple - tutto pronto per la WWDC 2018 : ecco quali potrebbero essere le novità in arrivo : Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Apple è la WWDC (Worldwide Developer Conference): si tratta dell’evento annuale di Apple per gli sviluppatori di software, dove l’azienda fa alcuni degli annunci più importanti dell’anno. Apple comincerà la settimana che va dal 4 all’8 giugno con l’annuncio degli aggiornamenti più importanti per i software di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e altri dispositivi. potrebbero esserci ...

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2018/ Nazionale cantanti vs Campioni del Sorriso : ecco chi gioca : PARTITA del CUORE 2018, PROBABILI FORMAZIONI: Nazionale cantanti contro Campioni del Sorriso. Tra interpreti e stelle del calcio di ieri e di oggi. Chi vedremo in campo?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 05:08:00 GMT)

Games With Gold Giugno 2018 : Ecco I Giochi Da Scaricare Gratis : Microsoft svela i Games With Gold di Giugno 2018. Arriva la nuova lista di titoli scaricabili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 nel mese di Giugno Games With Gold di Giugno 2018 Come riportato dal portale Major Nelson, Microsoft ha ufficializzato la nuova selezione di Giochi gratuiti che entreranno a far parte dei Games […]

Partita l'edizione 2018 del Roma Web Fest - ecco il bando di concorso : ... dalla Regione Lazio e da altre importanti realtà come la Roma Lazio Film Commission , il Roma Web Fest, è l'evento che permette di stabilire un dialogo concreto tra il mondo dei filmmaker, ...

Ecco tutti gli stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali 2018 : ROMA - Manca meno di un mese al via dei Mondiali di calcio in Russia. Come ormai risaputo, mancherà l'Italia che ha fallito incredibilmente la qualificazione. L'attesa cresce ugualmente con le città ...

Russia 2018 - ecco la classifica delle nazioni più ricche : TORINO - A due settimane dal Mondiale , cresce l'attesa per vedere finalmente le squadre in campo ma anche per le curiosità delle 32 squadre partecipanti. Ci sono nazioni mastodontiche, altre ...

Nuoto - Europei Junior 2018 : i trentuno convocati dell’Italia - c’è Ceccon : Walter Bolognani, tecnico responsabile della nazionale giovanile di Nuoto, assieme al dt Cesare Butini, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi Europei Junior, che si svolgeranno in Finlandia, in quel di Helsinki dal 4 all’8 luglio. Tanti nomi noti, tanti giovani che hanno brillato agli Assoluti di Riccione: a partire da Thomas Ceccon, che sarà poi protagonista anche a Glasgow con la nazionale maggiore. I ...

X Factor 2018 : ecco chi sono i giudici : X Factor 2018 sta per arrivare e nel frattempo sono stati svelati i nomi dei nuovi giudici del talent. Quest’anno la giuria sarà composta da tre volti noti e una new entry. Si tratta di Asia Argento, che affiancherà Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. Quest’ultimo e alla sua quinta partecipazione a X Factor, programma che l’ha reso, nel corso degli anni, uno dei personaggi televisivi più amati. Il rapper torna dietro il ...

PAGAMENTO IMU E TASI 2018/ Scadenza prima rata : ecco perché si paga la Tassa sui Servizi Indivisibili : Imu e TASI 2018, Scadenza e istruzioni per il pagaMENTO della prima rata. Da verificare le aliquote che i comuni decideranno di applicare nei casi di agevolazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:15:00 GMT)

Asia Argento a «X Factor 2018» : ecco la nuova giuria : Asia Argento, attrice, regista, conduttrice, cantante, e oggi anche paladina delle donne violate da uomini senza scrupoli. È lei la novità più ghiotta dietro al bancone della prossima edizione di X Factor, al via a settembre su Sky Uno. Al suo fianco, tre conferme degli anni passati: Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, che come l’anno scorso fino all’ultimo sembrava a un passo dall’abbandono del ...

