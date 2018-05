“È morto” | ma si presente in conferenza stampa È mistero 007 Prima la sua uccisione

caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il killer lo avrebbe raggiunto freddandolo con diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno centrato alla schiena sul pianerottolo di casa. Anche la polizia ucraina aveva confermato le voci sulla morte, avvenuta poco dopo in ambulanza durante il trasporto in ospedale. “Era nella sua casa nel distretto di Dniprovski. Sua moglie era in bagno e ha sentito un colpo molto forte. Quando è uscita, ha visto suo marito ricoperto di sangue”, hanno spiegato gli inquirenti locali. “È stato colpito tre volte alla schiena sulle scale del suo edificio al ritorno da un negozio”, hanno confermato anche i colleghi. Ma il giornalista russo Arkady Babchenko, ferreo oppositore di Vladimir Putin e per questo da diversi mesi trasferitosi a Kiev, in Ucraina, è vivo e vegeto. Non ci sono dubbi: allaprevista nella capitale ucraina in merito al suo omicidio si è ...