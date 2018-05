Duetti musicali e balli di coppia | per suonare o danzare insieme serve un “piano motorio

meteoweb.eu

: RT @unimib: #Ricerca del Dip. #Psicologia e IRCCS @grupposandonato pubblicata su @SciReports teorizza per la prima volta l’esistenza di un… - LorenzoMameli : RT @unimib: #Ricerca del Dip. #Psicologia e IRCCS @grupposandonato pubblicata su @SciReports teorizza per la prima volta l’esistenza di un… - DiegoDiDonato : RT @unimib: #Ricerca del Dip. #Psicologia e IRCCS @grupposandonato pubblicata su @SciReports teorizza per la prima volta l’esistenza di un… - unimib : #Ricerca del Dip. #Psicologia e IRCCS @grupposandonato pubblicata su @SciReports teorizza per la prima volta l’esis… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Che cosa succede quando due musicisti suonanouna melodia e quando due ballerini eseguono una coreografia? Quando suonano o danzanonon si limitano a svolgere meccanicamente una serie predeterminata di movimenti, ma tengono conto di cosa fa l’altro – il partner – e dell’obiettivo comune da raggiungere, in questi casi la melodia o la coreografia da eseguire. La ricerca condotta dai ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca è stata pubblicata sulla rivista scientifica “Scientific Reports” (L.M. Sacheli, E. Arcangeli, E. Paulesu, Evidence for a dyadic motor plan in joint action, DOI: 10.1038/s41598-018-23275-9) ed è stata realizzata in collaborazione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. È il primo studio a ipotizzare che per una coordinazione interpersonale efficace il nostro sistemasi basi un piano“diadico” – cioè ...