Due schemi | nessuna intesa

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Un giorno all'improvviso" tutto si è riaperto, cantavano i Righeira ai tempi della Prima repubblica. E alla partita che sembrava essere arrivata al triplice fischio finale è stato concesso un ampio tempo di recupero. Martedì notte lo scenario doveva essere quello di un Carlo Cottarelli che aveva presentato la lista dei ministri al Quirinale, e che si apprestava a giurare nella giornata di mercoledì. Ma tutto è saltato. Ancora. Lega e Movimento 5 stelle sono tornati a parlarsi. In un clima totalmente diverso da appena settantadue ore fa, pieno di veleni, di paure, di tensioni che si spingono a lambire le pendici del Quirinale.Davanti al baratro di un governo tecnico che si andrebbe a schiantare come un kamikaze alle Camere e il conseguente voto in piena estate, il M5s ha provato a riannodare i fili del dialogo. A quel punto la Lega ha alzato la posta, ...