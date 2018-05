Droga al Grande Fratello | il gesto sospetto durante la puntata

Blastingnews

: RT @Libero_official: Clamoroso al GF: si parla della cocaina nella casa: cosa inquadrano - rebybor1 : RT @Libero_official: Clamoroso al GF: si parla della cocaina nella casa: cosa inquadrano -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuovadel reality più to di sempre, il. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero Gossip trash. Circolaal? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che hanno composto il cast di questa quindicesima edizione si sono rivelati alquanto particolari. Nel bene e nel male, la maggior parte di loro ha fatto qualcosa che destasse scalpore ma uno tra gli avvenimenti che maggiormente sta suscitando problemi e curiosita' riguarda la scioccante questioneal. Diversi giorni fa, il programma satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, aveva mandato in onda un filmato alquanto strano ...