Dr Knock film stasera in tv 3 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Dr Knock è il filmin tv domenica 32018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. Diretto dalla drammaturga, sceneggiatrice e regista francese Lorraine Lévy, vede come protagonista l’attore Omar Sy. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesul film e dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Dr Knock filmin tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 2017 REGIA: Lorraine Lévy CAST: Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Helene Vincent, Audrey Dana, Sabine Azema, Pascal Elbè, Christian Hecq DURATA: 113 Minuti Dr Knock filmin tv:Knock, un brillante ex faccendiere divenuto medico, si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Ben presto, pero’, e’ costernato nello scoprire che l’aria pura di montagna e il clima mite del posto ...