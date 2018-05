Scoperta shock in casa : Donna trovata morta con un coltello conficcato in gola : Il macabro ritrovamento ad Agugliano da parte di un parente della donna che si è accorto del corpo esanime della 71enne che giaceva in un lago di sangue sul balcone della villetta di famiglia. Per gli inquirenti l'ipotesi più probabile è di un suicidio visto che in casa non manca nulla e non ci sono segni di effrazione o colluttazione.Continua a leggere

Piacenza - Donna trovata morta in casa con tre coltellate alla gola : Una donna è stata trovata morta nella sua casa di viale Dante a Piacenza, alle porte del centro storico. Sulla gola tre coltellate, che lasciano pensare all’ipotesi di un omicidio. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 16. Sul posto la polizia e i medici del 118. L'articolo Piacenza, donna trovata morta in casa con tre coltellate alla gola proviene da Il Fatto Quotidiano.

Choc a Firenze - Donna trovata mummificata in casa : Firenze, 22 mag. – (AdnKronos) – Macabra scoperta in un appartamento nel Lungarno Soderini a Firenze. I vigili del fuoco una volta entrati all'interno dell'abitazione hanno trovato il corpo mummificato di una donna di 78 anni.

Giallo a Cagliari - Donna trovata morta in casa : Giallo nel quartiere Villanova a Cagliari. Un'anziana è stata trovata morta in casa in via San Saturnino. Sul posto sono accorsi gli uomini delle Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Cagliari ...

Vallefoglia - Donna trovata morta nel giardino di casa/ Ultime notizie : ferita alla nuca - caduta accidentale? : Vallefoglia, donna trovata morta nel giardino di casa: Tiberi Tina aveva 70 anni, a ritrovare il cadavere è stato il marito. Una caduta accidentale la causa del decesso?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:01:00 GMT)

Ancona - Donna trovata morta dopo settimane : la figlia disabile dormiva sul letto con lei : Dramma ad Osimo, in provincia di Ancona: una donna di 78 anni è morta circa 20 giorni fa per cause naturali. A vegliarla per tutto questo tempo è stata la figlia, 51enne disabile e non autosufficiente. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dalla loro abitazione.Continua a leggere

Salerno - in fuga con neonato : Donna ritrovata insieme al figlio : Salerno, in fuga con neonato: donna ritrovata insieme al figlio Salerno, in fuga con neonato: donna ritrovata insieme al figlio Continua a leggere

Donna scomparsa da casa da questa mattina. Trovata morta nel fiume dai vigili del fuoco : SAN SEVERINO – È uscita di casa in mattinata ma non vi ha fatto più ritorno, Trovata morta dopo alcune ore in un fiume. La vittima è una Donna di 82 anni di San Severino. Il timore di un gesto sconsiderato aveva suggerito alla famiglia della 82enne di far ricorso alle forze dell’ordine, che si sono attivate immediatamente. In particolare i carabinieri, i vigili urbani ed i vigili del fuoco hanno perlustrato il corso del fiume Potenza, già in ...

Fugge con il neonato - ritrovata la Donna insieme al figlio a Salerno : La donna 33enne di origine polacca, che ieri sera ha rapito il figlio dal Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Salerno è stata ritrovata a casa del fratello a Salerno. Marta Wozniel temeva ...

Montagna : Donna scomparsa a Cortina trovata senza vita : E’ stata ritrovata senza vita la donna di Galzignano Terme (Pordenone), scomparsa da ieri: la 38enne si era allontanata dalla roulotte dei genitori, nel campeggio di località Campo, vicino Cortina d’Ampezzo, dove stava trascorrendo una breve vacanza, riferisce il soccorso alpino e speleologico del Veneto. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina nel torrente Boite. Il Soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore ha partecipato ...