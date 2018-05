Donna prende ascensore ma precipita nel vuoto dal sesto piano a Roma

Liegi (Belgio) : uomo prende in ostaggio una Donna e uccide due poliziotti e un passante : Il killer è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco nei confronti dei poliziotti: due agenti e un passante hanno perso la vita. Altri due poliziotti sono invece stati feriti.Continua a leggere

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN ROSSONERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio

DIRETTA/ Juventus-Milan (risultato 0-0) streaming video Rai : Dybala non sorprende Donnarumma : DIRETTA Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. finale di Coppa Italia a Roma: bianconeri per il poker, ma i rossoneri ci credono

Vercelli : Donna torna a casa per prendere i vestiti dopo la separazione. Il marito le spara : La vittima si chiama Alfonsina Cafaro, le sue condizioni non sarebbero gravi. A premere il grilletto il marito Antonio Cammilleri: l'uomo è anche consigliere comunale a Villarboit.Continua a leggere

Napoli : Donna prende il cellulare nel corso di una tac - l'immagine è virale Video : Ha dell'incredibile quello che è successo presso un noto Ospedale del napoletano. Una donna, che si trovava al Cardelli per fare una Tomografia computerizzata comunemente chiamata tac ha risposto al telefono nel corso della visita, lasciando di stucco i medici presenti in sala. Il cellulare è un aggeggio che, ormai da molto tempo, è parte integrante del quotidiano di ognuno di noi, tuttavia, ogni individuo è a conoscenza del fatto che questi ...

“Presto - stanno violentando una Donna”. La chiamata choc del vicino di casa - allarmato dalle urla disumane che provengono dall’appartamento a fianco. L’arrivo della polizia e la scoperta choc : la realtà non poteva essere più diversa (e sorprendente) : Provate per un attimo a immaginarvi la scena. I vicini di casa iniziano a sentire, in diversi orari del giorno, dei rumori strani provenire dalla casa accanto. All’inizio sembrano soltanto urla di chi, magari, sta affrontando una brutta lite tra le mura domestiche. Poi però, col passare del tempo, si rendono conto che il suono somiglia piuttosto a quello di una donna che grida, alle volte anche in maniera prolungata. Segnali che li ...