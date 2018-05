Domenica delle fragole Nemi si tinge di rosso

Ambiente : Domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Roland Garros 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (tennis - Domenica 27 maggio) : diretta Roland Garros 2018, Info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. I campioni in carica sono Rafa Nadal e Jelena Ostapenko(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 01:00:00 GMT)

Roland Garros 2018 - il programma di Domenica 27 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Domani, domenica 27 maggio, si comincerà a fare sul serio sulla terra rossa di Parigi per l’edizione 2018 del Roland Garros. Tre gli italiani subito in campo: la Leonessa Francesca Schiavone, Sara Errani ed il giovane Matteo Berrettini. La vincitrice dello Slam francese nel 2010 scenderà in campo nel terzo incontro del campo n.3 contro la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 84 del ranking. Per la lombarda un match non facile, contro una ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : tanti gli appuntamenti per Domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Giornata nazionale delle miniere - Domenica 27 maggio al pozzo Orlando : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del 'Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre.' Alle ore 17.30 a ...

Domenica è sempre Domenica a Monte delle Vigne : L’incontro tra gli straordinari vini di Monte delle Vigne e la superba ristorazione dell’Antica Corte Pallavicina dei Fratelli Spigaroli che andrà in scena il 27 maggio nell’Antico Casale della cantina di Ozzano Taro (PR) è solo la prima di una lunga serie di esperienze enogastronomiche combinate tra le due realtà del territorio destinate a ripetersi nelle Domeniche di Giugno e Luglio. È la migliore delle combinazioni possibili per accompagnare ...

Arriva il primo World Bee Day : Domenica 20 maggio la prima giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Ambiente : Domenica la Giornata delle Oasi WWF - tappa speciale ad Accumoli : domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi WWF torna l’apertura gratuita delle 100 Oasi WWF sul territorio italiano con visite guidate e attività per adulti, ragazzi e bambini. “Le Oasi sono diventate in questi anni sempre più dei rifugi preziosi e sicuri per le migliaia di animali migratori lungo il percorso del loro straordinario viaggio dall’Africa al Nord Europa. Le Oasi WWF in questi 50 anni hanno contribuito a ...

Domenica In - Anna Tangelo : “Una delle più belle storie d’amore d’Italia” : “Una delle più belle storie d’amore d’Italia”. Così Anna TaTangelo ha definito la storia d’amore con Gigi D’Alessio. Ospite di Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, la TaTangelo ha aggiunto: “Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c’è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte”. E, parlando della sua attuale situazione, ha ...

Anna Tatangelo - "Chiedere scusa"/ "Gigi D'Alessio? Una delle storie d'amore più belle d'Italia" (Domenica In) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:10:00 GMT)

Tarquinia (VT) : Domenica 13 maggio pulizia delle spiagge Saline e San Giorgio : domenica 13 maggio 2018, dalle 10 alle 13, volontari e cittadini puliranno la spiaggia di San Giorgio e quella delle Saline a Tarquinia Lido. Gli organizzatori (Comitato “Facciamola pulita”, Associazione ambientalista Fare Verde Tarquinia, Assolidi Tarquinia, Associazione per il Lido di Tarquinia Più, Associazione Fontana di Piazza Tarquinia) hanno chiesto e ottenuto l’inserimento della pulizia della spiaggia nell’iniziativa denominata “Let’s ...

"Il Mercato Riviera delle Palme" Domenica torna a Finale Ligure : Arriva la bella stagione ed è ora di rivoluzionare gli armadi. Quale occasione migliore del ritorno del Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure? L'appuntamento con il Mercato che riunisce i ...

Serie A oggi (Domenica 6 maggio) : tutti gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e diretta streaming : oggi domenica 6 maggio si completa la 36^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Prosegue la lotta per lo scudetto: il Napoli prova a rimanere ancora in corsa e a rispondere alla Juventus, i partenopei affronteranno il Torino al San Paolo in una sfida da vincere a tutti i costi. Si infiamma anche la lotta per un posto nella prossima Champions League: l’Inter deve assolutamente vincere il lunch match contro l’Udinese, la Lazio proverà ...

Motomondiale 2018 - GP Spagna 2018 : gara - Domenica 6 maggio - . Programma - orari e tv delle 3 classi : Tutta la giornata, warm-up inclusi, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go . In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le tre gare in differita a partire ...