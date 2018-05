Diventa calva dopo aver mangiato delle zucchine

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) E’ possibilere calvi in conseguenza all’assunzione di? Pare di sì: due casi, molto rari, sono stati osservati dal ricercatore e dermatologo francese Philippe Assouly in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Jama Dermatology. Il medico ha riportato un primo caso verificatosi in Francia, dove una donnaconsumato una zucca dal sapore amaro ha avvertito per circa un giorno sintomi come nausea, vomito e diarrea.appena una settimana ha cominciato a perdere i capelli ed i peli del pube. Analoghi sintomi da intossicazione sono stati sviluppati da coloro che avevano assunto lo stesso pasto, ma senza la perdita dei capelli. Il secondo caso riguarda una donna cheun piatto didal sapore amaro ha avuto nausea e vomito.circa tre settimane la donna ha cominciato a perdere i capelli e ha sviluppato anche ...