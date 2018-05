Diritti tv | Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e canale | la Serie A insegue

Diritti tv : Mediapro e Bein Sport si aggiudicano Ligue1 : La fine di un’era per Canal+, l’emittente storica del calcio francese che non si è aggiudicata i Diritti tv della Ligue 1 francese. A strapparglieli il gruppo spagnolo Mediapro e Bein Sport che si sono aggiudicati i lotti principali. In questo modo la LFP ottiene per Diritti televisivi per le stagioni 2020-2024, un valore di 1.153 miliardi di euro l’anno, con un aumento del 60% rispetto all’attuale ...

