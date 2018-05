Diretta Roland Garros 2018 | Giorgi Duque-Marino 6-0 6-3 streaming video e tv

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : mercoledì 30 maggio. Cecchinato avanza - attesa per Djokovic e Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : mercoledì 30 maggio. Tutti i risultati. L’Italia punta su Giorgi e Cecchinato - tocca a Djokovic e Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

LIVE Roland Garros 2018 in Diretta : martedì 29 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini all’esordio - torna in campo Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...