DigiLab | in vetrina le migliori startup israeliane per il mondo dell’auto

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La resilienza è la capacità d’adattarsi ai cambiamenti, fondamentale agli animali per sopravvivere, ma anche alle aziende. In un business come quello delle auto in cui il boom delle nuove tecnologie rischia di ridurre drasticamente il numero di vetture vendute, la lungimiranza e la voglia di sperimentare può essere vitale. Lo riassume in maniera efficace Andre Wehner, Corporate Development and Digitalization in Skoda, “guardiamo al futuro, l’industriacambierà più nei prossimi 10 anni che negli ultimi 50, non tutti compreranno una vettura, ma di sicuro si sposteranno”. Skoda da un anno e mezzo circa ha dato vita a, un laboratorio dedicato alla mobilità che, oltre alla sede di Praga, da poco ha trovato casa anche in Israele, culla hi-tech del Mediterraneo, grazie anche all’estensione della partnership con il distributore locale Champion Motors. Le strade per la ...