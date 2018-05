Diabete | nuovo protocollo di cura in Sicilia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Via libera anche in, ad unpercorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per i pazienti diabetici adulti e si adottano nuove linee guida, con l’applicazione delle direttive ministeriali. Il decreto, firmato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha l’obiettivo di realizzare una gestione integrata delle cure per i pazienti diabetici adulti come principale strumento per ridurre la mortalità che deriva dalle sue complicanze. D’ora in poi medico che prenderà in carico un paziente diabetico, lo indirizzerà fin dalla prima diagnosi verso cure ed esami indispensabili per prevenire le complicanze della malattia. Il mediconte sarà così tenuto a seguire le indicazioni del, passando così da un sistema basato sulla singola prestazione a richiesta ad un sistema basato su un processo dipreconfigurato e condiviso tra gli ...