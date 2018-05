: Grillo che dice 'usciamo dall'euro', Salvini che si mette le magliette 'basta euro', Di Maio che propone Siri e Bag… - davidallegranti : Grillo che dice 'usciamo dall'euro', Salvini che si mette le magliette 'basta euro', Di Maio che propone Siri e Bag… - HuffPostItalia : Paolo Savona nel 2016: 'Di Maio mi disse: 'Dobbiamo uscire dall'euro'' - espressonline : E #DiMaio all'Economia voleva un bancarottiere. Dall’appoggio a Siri per via Venti Settembre a «Giorgetti che non a… -

"Troviamo persona della stessa caratura eccellente di Paolo" per il ministero dell'Economia "erimane nella squadra diin un'altra posizione". E' la proposta lanciata dal leader M5S Diin diretta Facebook. Poi ribadisce il "no" dei 5 Stelle ad un esecutivo Cottarelli, "che non avrà i numeri in Parlamento". E insiste: "O unpolitico o nuove elezioni". Infine sottolinea: "E' sbagliato dire che volevamo uscire dall'euro. M5S e Lega non hanno mai ideato l'ipotesi di un'uscita dall'euro".(Di mercoledì 30 maggio 2018)