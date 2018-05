Di Maio vuole ripartire con la Lega ma Salvini frena | ' Riapre? Non siamo al mercato'

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Di Maio : niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, 'Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui'. Comunque la questione 'non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza'. Lo ha detto ...

Di Maio : "Niente impeachment per Mattarella. Salvini non lo vuole" : ... c'era l' abolizione della Fornero , c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica '. 'Disposti a collaborare con Mattarella' Di Maio ha inoltre detto: ' Spero che si vada al voto il ...

Salvini vuole mangiarsi Di Maio : Salvini ha una strategia per far fuori l'avversario principale: l'alleato pentastellato Luigi Di Maio. Potrebbe essere proprio questo lo scenario che si apre, al netto delle dichiarazioni di facciata del giorno dopo. Lo strappo leghista sul nome di Savona si poteva tranquillamente evitare. Sarebbe bastato ripiegare su un nome diverso, magari restando sul campo leghista. Probabilmente a Mattarella non è piaciuto il metodo con cui si voleva ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Salvini e Di Maio all’attacco del Colle : non ci vuole al Governo : «Se deve partire condizionato dalle minacce dell'Europa il Governo con la Lega non parte», assicura il leadel della Lega difendendo la candidatura di Paolo Savona per il dicastero dell’Economia. Di Maio: inutile votare, i governi li decidono sempre gli stessi. Renzi: indegno minacciare Mattarella, sulle istituzioni non si scherza...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

Sergio Mattarella - Paolo Becchi : vuole far fuori Giuseppe Conte e tornare alla staffetta Salvini-Di Maio : 95 della Costituzione, citato dallo stesso Mattarella: 'Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed ...