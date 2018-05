Di Maio | ' Un altro ministero per Savona' e il Colle ' valuta con attenzione'

Di Maio : altro nome per MEF ma Savona in Governo. Colle : più tempo per soluzione politica : Una ipotesi che, invece, ha acceso lo scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini , che chiude all'ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell'Economia e si rivolge al Capo dello ...

Mattarella prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

Governo - Di Maio : “Mai detto di voler uscire dall’euro. Spostiamo Savona su altro ministero e partiamo” : “Troviamo un’altra persona, con la stessa caratura di Savona, per l’Economia. E Spostiamo Savona a un altro ministero”. Così Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook. “Non abbiamo mai detto di voler uscire dall’euro. Non abbiamo ideato nessuna ipotesi, nel contratto di Governo Lega-M5s, di volerlo fare”. L'articolo Governo, Di Maio: “Mai detto di voler uscire dall’euro. ...

Di Maio : 'Troviamo un altro ministro dell'Economia' : Roma, 30 mag. , askanews, Troviamo un altro ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona per far partire un governo politico o si vada subito al voto. È la proposta di Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook. 'Se questa XVIII legislatura deve ...

Di Maio : governo con Savona ma non al Tesoro. Il Colle concede altro tempo. Salvini : «Pazienza quasi finita» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio : “Spostiamo Savona a un altro ministero” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Renzi : «Altro che complotto di Bruxelles. Spread ai massimi è colpa di Salvini e Di Maio» : L’ex premier attacca su Facebook i segretari di Lega e M5S: «Altro che complotto di Bruxelles, l’unico responsabile dell’impennata è il loro “contratto” di governo»

Luigi Di Maio - va via un altro futuro ministro : Pasquale Tridico molla il M5s : Non è neanche nato e già il governo Lega-M5s perde i primi pezzi da novanta. A mollare Luigi Di Maio nel pieno delle votazioni sulla piattaforma Rousseau sul contratto di governo è Pasquale Tridico , ...

Governo - Milly Carlucci : “Salvini e Di Maio? Come nella same sex dance. Danzano insieme - prima guida uno e poi l’altro” : Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha utilizzato una similitudine, mutuata dalla danza, per descrivere il rapporto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il futuro Governo: “Come nella same sex dance, quando ci sono due persone dello stesso sesso che ballano: prima guida uno, poi guida l’altro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Salvini e Di Maio? Come nella same sex dance. Danzano insieme, ...

Nuovo governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo' | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...