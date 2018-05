Di Maio | «Savona resti | ma non al Mef» Salvini frena sulla proposta | «Ci penso»

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Governo - Di Maio rilancia : 'Savona in un altro ministero'. Mattarella valuta con attenzione [FOTO] : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un Governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI Maio : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Di Maio rilancia sul governo : 'Savona in un altro ministero'. Colle valuta con attenzione : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte" - Cottarelli resta in panchina : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Salvini : con Di Maio 'eravamo d'accordo su nome e posto di Savona'. E 'no a dettature dell'Ue' : Trattative e contatti per tutta la giornata nella speranza di uscire dal caos politico. Il premier incaricato Cottarelli sale più volte al Quirinale ma non scioglie la riserva. E il leader della Lega ...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il governo Conte. Di Maio a Salvini : 'Con Savona - non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte". Mattarella lascia in panchina Cottarelli : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5s : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

L'estrema offerta su Savona - poi Di Maio confida ai suoi : "Forse ci hanno fregato - ma..." : Sono le quattro del pomeriggio di un afosissimo mercoledì romano. Luigi Di Maio lascia il refrigerio dell'aria condizionata, esce dalla Camera e si infila in macchina. Va al Quirinale. Un colloquio informale, brevissimo. Un quarto d'ora o poco più. È subito chiaro che il capo politico del Movimento 5 stelle ha portato al presidente della Repubblica una proposta, un'idea per ritornare a 72 ore fa, riavviare il treno del ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Di Maio : 'Un altro ministero per Savona' e il Colle 'valuta con attenzione' : Roma, 30 mag. , askanews, Troviamo un altro ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona per far partire un governo politico o si vada subito al voto. È la proposta di Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook. 'Se questa XVIII legislatura deve ...