Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Il M5S rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : Di Maio chiarisce: «Savona era un punto di caduta tra il M5S e la Lega». Ma Salvini per il momento non cede: «Un centravanti deve fare il centravanti, non giocare in un’altra posizione». Cottarelli è pronto ma resta defilato in attesa degli sviluppi

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Il M5S rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : E ancora: «Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui». Dopo l'incontro con Di ...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Il Colle attende - Cottarelli in stand by : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Il Colle attende - Cottarelli in stand by : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Il M5S rilancia il governo politico Di Maio : «Alternativa a Savona per il Mef. Lui comunque nella squadra» : Consultazioni in sequenza del presidente della Repubblica. Nel pomeriggio il leader del M5S aveva detto no a qualunque forma di fiducia ad un governo non politico

Governo - Di Maio frena sull’impeachment e rilancia : “Disponibili a collaborare con Mattarella” : “Voto il 29 luglio? Io spero che si possa andare al voto il prima possibile però riconosco che questa è una situazione davvero difficile per il paese. Noi volevamo fare un Governo del cambiamento anche per rassicurare i mercati. Non ci è stato permesso e questo ha creato grossi problemi: come vedete lo spread sta salendo ed la borsa non sta andando bene. Siamo ancora disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica mantenendo ...

Di Maio rilancia il governo Lega-M5s - si riapre tutto : cinque scenari possibili : Torna l'ipotesi del governo Lega-Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio poche ore dopo aver chiesto l'impeachment per Mattarella si dice disposto a collaborare. L'ennesima giravolta di questi giorni convulsi. A sorpresa...

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | C'è anche l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Di Maio rilancia il governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it