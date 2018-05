Di Maio | pronti a ripartire ma ora dipende dalla Lega

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Di Maio : “Fateci fare il governo e lo spread scende. Pronti a rivedere le nostre posizioni - il nemico non è il Quirinale” : “Non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. È solo per questo che abbiamo scritto quel contratto con la Lega. Non è stato semplice perché su tante cose non siamo d’accordo. E poi sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega. Però ci siamo ritrovati su tante cose. Il punto non è stato Savona ma tutti quelli come lui. Io non individuo il nemico nel Quirinale ma ci devono dire ...

Governo - Renzi : “Pagliacciata che ha due colpevoli - Salvini e Di Maio. Pd prontissimo a elezioni a luglio” : “Tutti gli italiani si sono resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e gli stanno bruciando i risparmi. Questa cosa dello spread aumentato è la dimostrazione della cialtroneria di Salvini e di Di Maio“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “elezioni a luglio?” – continua – ...

Di Maio : «Pronti a rivedere posizione - parta il governo» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Non so che ...

Di Maio : «Ritirato l'impeachement - pronti a collaborare» Salvini : «Prima si vota meglio è - ricandido Savona» : E sul nome del professor Savona all'Economia «non mollo», afferma il leader della Lega: «E' il meglio, e se ho il meglio io agli italiani propongo il meglio. Non un gradino sotto». «Una maggioranza c'...

Di Maio : “Voto prima possibile - ma pronti a collaborare con Mattarella sulla crisi. Impeachment? Non è più sul tavolo” : “Spero nel voto prima possibile” ma siamo consapevoli che “la situazione è difficile” e “siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi”. E poi: “Impeachment? Non è più sul tavolo”. Luigi Di Maio è arrivato a Napoli per il comizio in piazza a cui ha chiamato tutti i sostenitori e, parlando a margine con i cronisti, ha ritrattato la linea dura tenuta nelle ...