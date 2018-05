Di Maio : “Governo politico o voto” : Mentre il caos governativo regna sovrano, Luigi Di Maio non ha dubbi. “Non si può che votare contro la fiducia” al governo Cottarelli, dice il capo pentastellato all’Adnkronos. Quindi aggiunge: “O si fa un governo politico o si va al voto”. “Il governo Cottarelli – spiega – non ha nessuna legittimazione”. Il leader del M5S commenta quindi le voci che vorrebbero la Lega decisa ad ...

Di Maio : governo politico o voto. Salvini : solo se squadra non cambia. Cottarelli : attendo sviluppi : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio : 'O governo politico o c'è il voto' : Roma, 30 mag. , askanews, 'governo politico o voto'. Questa è la posizione ufficiale di M5s, espressa da Luigi Di Maio, circa la possibilità di non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Carlo ...

Governo - Lega non ostacolerà “soluzioni d’emergenza”. Di Maio : “Non sfiducia tecnica? Da prima Repubblica” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Di Maio : o governo è politico o c'è il voto : Roma, 30 mag. , askanews, 'governo politico o voto'. Questa è la posizione ufficiale di M5s, espressa da Luigi Di Maio, circa la possibilità di non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Carlo ...

Cottarelli : «Possibile un governo politico». Di Maio : «Altrimenti al voto». Salvini : «Ma non a fine luglio» : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Può nascere un governo politico». Di Maio: «Esecutivo politico o elezioni». Salvini punta alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Di Maio : "Governo politico o al voto" : 15.42 Di Maio esclude che i 5 stelle possano non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Cottarelli. "Governo politico o voto", è la posizione ufficializzata dal leader M5S. "Chi parla di non sfiducia tecnica rievoca pratiche che erano mal digerite perfino nella Prima Repubblica. Figuriamoci nella Terza", afferma ancora. "Il governo Cottarelli non ha nessuna legittimazione. Non si può che votare contro la fiducia", precisa.

Ultimi spiragli per un governo | Lega : solo esecutivo di emergenza | Di Maio : "Sia politico o voto" | Volano gli interessi sui Btp - bene la Borsa - giù lo spread : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Cresce il fronte di un governo d’emergenza fino a ottobre ma Di Maio dice no : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega che potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” al governo Cottarelli. Stop invece alla linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

Di Maio : governo politico o elezioni. Salvini punta alle urne dopo l'estate. Cottarelli : «Attendo sviluppi» : Un governo politico M5S-Lega, oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo dopo...

Di Maio : governo politico o elezioni. Salvini punta alle urne dopo l'estate. Cottarelli : «Attendo sviluppi» : Un governo politico M5S-Lega, oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo dopo...

Cottarelli : «Possibile governo politico». Di Maio : «Altrimenti al voto» : Il premier incaricato pronto a rinunciare: «Emerse nuove possibilità per la nascita di un governo politico». Salvini boccia la proposta di Di Maio di riaprire la trattativa sul governo Lega/M5S e punta dritto alle urne: «Mattarella ci dia una data»

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Stop di Di Maio a Cottarelli 'Conte premier o voto' : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

Governo : Di Maio - da M5S no a Cottarelli - esecutivo politico o voto (2) : (AdnKronos) – Per Di Maio, “o si fa un Governo politico o si va al voto”. L'articolo Governo: Di Maio, da M5S no a Cottarelli, esecutivo politico o voto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.