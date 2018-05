: Grillo che dice 'usciamo dall'euro', Salvini che si mette le magliette 'basta euro', Di Maio che propone Siri e Bag… - davidallegranti : Grillo che dice 'usciamo dall'euro', Salvini che si mette le magliette 'basta euro', Di Maio che propone Siri e Bag… - petergomezblog : Di Maio: “Si faccia partire il nostro governo” E riparte la trattativa per l’esecutivo con la Lega - AlessiaMorani : GOVERNO: SALVINI, DI MAIO RIAPRE? NON SIAMO AL MERCATO, AL VOTO. Solidarietà ai giornalisti che hanno a che fare c… -

Diesclude che i 5 stelle possano non votare contro un esecutivo tecnico guidato da Cottarelli. "", è la posizione ufficializzata dal leader M5S. "Chi parla di non sfiducia tecnica rievoca pratiche che erano mal digerite perfino nella Prima Repubblica. Figuriamoci nella Terza", afferma ancora. "IlCottarelli non ha nessuna legittimazione. Non si può che votare contro la fiducia", precisa.(Di mercoledì 30 maggio 2018)