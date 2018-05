Di Maio e la trattativa | «Ci hanno fregato?  Sono una brava persona | non un furbo» 

Governo - Conte al Colle : trattativa sui ministri. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle Anche il leader del M5S Luigi...

Governo - Conte al Colle : trattativa sui ministri. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle Anche il leader del M5S Luigi...

Salvini : governo - trattativa chiusa con Di Maio. Il premier? Nome che soddisfa Lega e M5S : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il Nome lo faremo a Mattarella. La convocazione al Quirinale lunedì pomeriggio

Salvini : trattativa chiusa con Di Maio Premier? Nome che soddisfa Lega e M5S : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il Nome lo faremo a Mattarella. La convocazione al Quirinale lunedì pomeriggio

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega [LIVE] : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo M5S-Lega : la trattativa Di Maio-Salvini si blocca sul premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Finito il vertice tra Di Maio e Salvini. M5S : «Passi avanti sul premier». Lega frena : «Trattativa non chiusa» : Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. È questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l'esito del vertice a Montecitorio tra il...

GOVERNO - TRATTATIVA SALVINI-DI Maio/ Premier M5s - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:30:00 GMT)

Governo - trattativa Di Maio-Salvini : ecco i punti salienti del contratto [LIVE] : 07:45 - Nella giornata di ieri M5S e Lega hanno terminato il tavolo tecnico, concludendo il contratto di Governo che dovrà rappresentare la base di partenza sulla quale inizierà la sua azione il nuovo esecutivo formato da grillini e leghisti. Si tratta di un documento di 29 pagine, all’interno del quale sono stati trattati diversi punti. ecco i più significativi: Flat Tax Reddito di cittadinanza Fine delle sanzioni nei confronti della ...

Governo - chiuso contratto Lega-M5s/ Trattativa Di Maio-Salvini su premier : Fornero - vaccini e no uscita Euro : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier. Il contratto di Governo sembra essere definitivamente chiuso e siglato, in attesa che la firma definitiva venga apposta da Di Maio e Salvini: stasera il nuovo vertice e probabilmente anche domani mattina per porre gli ultimi punti decisivi e sopratutto ...

TRATTATIVA SALVINI-DI Maio PER IL GOVERNO/ Accordo M5s-Lega sull’Ue : vertice stasera - poi nome premier : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di MAIO e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". Contratto di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:40:00 GMT)

Governo - Di Maio-Salvini “fuori da squadra”/ Trattativa Lega-M5s - Quirinale vuole testo finale : premier terzo? : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

Governo - Vittorio Feltri : “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” : Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha pubblicato articoli impietosi sui protagonisti di questa fase politica e a l’Aria che tira (La7) dice la sua, senza tradire la proverbiale schiettezza L'articolo Governo, Vittorio Feltri: “Salvini-Di Maio? Trattativa comica. Buffonata che fa solo perdere voti” proviene da Il Fatto Quotidiano.