Di Maio ci riprova | Spostiamo Savona

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Cottarelli flop! Di Maio e Salvini ci riprovano. Lo spread! : Ma lasciamo un attimo da parte lo spread e occupiamoci di Cottarelli il mago dell'austerità dei sicari dell'economia, del Fondo Monetario Internazionale, uno che deve avere nel sangue la religione ...

Far partire Cottarelli - votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio : Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteo Salvini ad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di ...

Far partire Cottarelli - votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio : Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteo Salvini ad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di ...

M5S ci riprova con Di Maio - braccio di ferro su Savona : Dopo l'euforia di lunedì, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini scendendo dal Colle avevano annunciato urbi et orbi la nascita del governo giallo-verde, ieri è stato il giorno degli attriti. Facce ...

M5S ci riprova con Di Maio - braccio di ferro su Savona : Nel faccia a faccia, dopo qualche minuto di chiacchiere e battute, viene al pettine il nodo del ministro dell'Economia. E qui il gioco, assente il promesso...

Governo : Conte è già in bilico - Di Maio ci riprova : A tale proposito sembra perdere quota la candidatura di Paolo Savona, noto per le sue posizioni euroscettiche, alla guida del ministero dell'Economia dove potrebbe invece approdare il braccio destro ...