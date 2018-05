Di Maio al Colle Salvini | governo politico solo se squadra non cambia

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle : possibile governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al Colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle : possibile governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al Colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Salvini : 'Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio'. Cottarelli al Colle - incontro informale : Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all'uscita dall'euro. Si vedrà. ...

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Salvini chiude a Di Maio : «Riapre? Non siamo al mercato. Al voto». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Salvini chiude a Di Maio : «Riapre? Non siamo al mercato. Al voto». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Cottarelli al Colle - incontro informale. Salvini chiude a Di Maio : «Al voto - ma non a luglio - ferie sacrosante» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Cottarelli al Colle - incontro informale. Salvini chiude a Di Maio : «Al voto - ma non a luglio - ferie sacrosante» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Caos governo : Cottarelli congelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Di Maio : voto - ma con Colle collaboriamo : 20.48 Di Maio:voto, ma con Colle collaboriamo "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire" dall'attuale crisi. Così il leader M5S, Di Maio, a Napoli. L'...

Di Maio : voto - ma con Colle collaboriamo : 20.48 "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire" dall'attuale crisi. Così il leader M5S, Di Maio, a Napoli. L'impeachment? "Prendo atto che Salvini non lo vuole e ne risponderà lui" ma a questo punto si tratta di un'ipotesi "non più sul tavolo". E sul premier incaricato Cottarelli: ...

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio e il caso dei nomi alternativi a Savona proposti al Quirinale : il Colle smentisce e la Lega non ne sa nulla : “Io avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, nomi come Bagnai e come Siri. Ma non andavano bene”. Sono diventate un caso le frasi di Luigi Di Maio dallo studio di Pomeriggio 5 intervistato da Barbara D’Urso. Alla domanda infatti se non si poteva trovare una soluzione invece di insistere sul nome già bocciato, il capo politico M5s ha dichiarato che aveva avanzato altre opzioni che però non sono state prese in ...