Di Maio a Salvini | Troviamo un nome nuovo per l' Economia | altro incarico a

Governo - ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

Lilli Gruber - scoop in diretta a 'Otto e Mezzo' : 'Salvini ha già deciso di dire no a Di Maio' : 'Valuteremo'. Così Matteo Salvini alla proposta di Luigi Di Maio di formare un governo politico con Giuseppe Conte e Paolo Savona nel governo ma non al ministro dell'Economia. In realtà, però, pare che il leader della Lega abbia già deciso di respingere l'idea scaturita dopo la salita al Colle del leader 5 Stelle , che ha visto Mattarella per un colloquio '...

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Fuorionda di Matteo Salvini al telefono : 'Se va bene Di Maio va bene anche a me' : Il segretario della Lega Matteo Salvini, a Sestri Levante per un incontro elettorale, ha fatto interrotto la serie di selfie con i suoi supporter nel momento in cui ha ricevuto una telefonata.Per gran ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI Maio : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Salvini : con Di Maio 'eravamo d'accordo su nome e posto di Savona'. E 'no a dettature dell'Ue' : Trattative e contatti per tutta la giornata nella speranza di uscire dal caos politico. Il premier incaricato Cottarelli sale più volte al Quirinale ma non scioglie la riserva. E il leader della Lega ...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il governo Conte. Di Maio a Salvini : 'Con Savona - non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

