De Micheli | ricostruzione non solo affari ' Non sono disponibile ad abbassare la guardia'

Paola De Micheli : «Pronta una sanatoria "chirurgica" per sbloccare la "ricostruzione leggera" post terremoto» : Un po' di cose sulla mamma: è nata a Piacenza, manager del settore agroalimentare, nel Pd con Bersani, in parlamento con Letta, al governo - sottosegretario all'Economia - con Renzi, ma senza il ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli , commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...

Terremoto - De Micheli : la ricostruzione è partita : “La ricostruzione è partita – spiega in una intervista al Messaggero Paola De Micheli, commissario straordinario per l’emergenza post-sisma in Centro Italia -. Per la privata iniziano ad esserci dei segnali, e il primo effetto dell’ ordinanza 46 e’ che sono emersi finalmente i problemi veri della ricostruzione privata: gli abusi edilizi non sanabili, per alcuni dei quali dovremo fare una legge che interverra’ ...