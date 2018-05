Davide Cassani | “Il bilancio del Giro d’Italia | è mancato Fabio Aru | bravo Pozzovivo

Davide Cassani : “Italia - non faremo la fine della Francia. Per il dopo Nibali e Aru? Giovani interessanti - tra 5-6 anni…” : Davide Cassani è stato docente durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha risposto alle tante domande dei partecipanti con i quali ha simulato una conferenza stampa. La guida del pedale azzurro ha avuto modo di parlare del futuro del ciclismo italiano e si è dichiarato ottimista per il futuro: “Sono convinto che tra 5-6 anni ci ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Cassani : “Dipendiamo da Nibali e da Aru. Bisogna aspettare cinque o sei anni per avere dei risultati diversi” : Non è stato senza dubbio un Giro d’Italia esaltante per i colori azzurri. Questa edizione 2018 ha riservato il quinto posto in classifica generale di Domenico Pozzovivo ed il decimo di Davide Formolo, le 4 vittorie di tappa di Elia Viviani allo sprint ed una di Enrico Battaglin. Questo è il bottino italico nella Corsa Rosa n.101. In questo senso, colpisce l’assenza di un corridore del Bel Paese nei primi quattro della classifica ...

Davide Cassani : “Aru e Froome devono inventare. Mondiale? Duro come quello del ’95. Futuro? Punto su Moscon e Formolo” : ESCLUSIVA – Un Giro d’Italia con pochi azzurri protagonisti, nel quale si avverte l’assenza del totem Vincenzo Nibali. Eppure, assicura il ct della Nazionale italiana, Davide Cassani, non mancano gli spunti per rimanere ottimisti in ottica futura. Di questo e tanti altri temi abbiamo discusso con il tecnico romagnolo: dai favoriti per la Corsa Rosa, passando per il Tour de France, fino agli Europei ed ai Mondiali in programma ...

Turismo - il Ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani è il nuovo presidente di Apt : ... da Piacenza a Rimini, per un settore, il Turismo, che rappresenta quasi il 12 per cento per Pil regionale ed è fra i motori della nostra economia, fra le prime in Italia per crescita e aumento dei ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru : “Percorso durissimo - salita selettiva”. Davide Cassani : “Salita dell’Inferno micidiale” : Fabio Aru oggi ha provato il percorso su cui si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori, infatti, è stato protagonista dell’ultima tappa del Tour of the Alps che si è appunto snodata sul circuito di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha analizzato il tracciato e le sue difficoltà come riporta l’Ansa: “Il percorso è veramente duro, la salita da affrontare sette volte è selettiva. Abbiamo ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! Conferenza stampa con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! Conferenza stampa con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! Conferenza stampa con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...