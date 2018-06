Dario Albertini regista di “Manuel” in cinquina per i Nastri d’Argento come “Miglior Regista Esordiente” : Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dopo aver conquistato i critici dei Cahiers Du Cinema e della stampa francese (su tutti Le Figaro, Liberation e L’Humanite), e essersi meritata ottime recensioni in Italia,“Manuel”, opera prima di Dario Albertini, prima produzione cinematografica di TIMVISION Production in coproduzione con la BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo, è ...

MANUEL di Dario Albertini (2017) : MANUEL (Andrea Lattanzi) è un ragazzo di 18 anni che ha vissuto per cinque anni in un istituto per minori privi di sostegno familiare. Raggiunta la maggiore età, MANUEL può finalmente uscire e costruirsi una vita fuori dalla comunità, tentando di far ottenere gli arresti domiciliari alla madre Veronica (Francesca Antonelli), finita in prigione tempo prima e costretta ad aver abbandonato MANUEL. Presentato in anteprima mondiale al Festival ...

Dario Albertini racconta una scena di Manuel : “Questa scena onirica ci serviva per entrare nella mente di Manuel, il diciottenne protagonista del film, e vedere cosa pensa”, spiega il regista. Leggi

