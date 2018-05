Dal Quirinale no a forzature | altro tempo per un governo politico

Carlo Cottarelli fugge Dal Quirinale : 'I ministri? Sto...'. Ci prende per fessi : Si dice 'ottimista', Carlo Cottarelli . Il motivo per cui se n'è andato dal Quirinale dalla porta posteriore, dribblando i giornalisti convocati in via ufficiale dallo staff del presidente Sergio ...

Cottarelli scappa Dal Quirinale - la voce clamorosa al Quirinale : Un fallimento clamoroso. Potrebbe esserci questo dietro la 'fuga' del premier incaricato Carlo Cottarelli dal Quirinale , subito dopo l'incontro con Mattarella, al quale avrebbe dovuto mostrare la ...

Savona non dimentica : "Grave torto Dal Quirinale" : È vero che il docente di Economia Internazionale garantisce che Savona non è 'antieuropeo' ma solo 'una personalità non comoda in un tavolo di negoziazione', non 'malleabile' come preferirebbe l'...

Smentito Dal Quirinale : "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'on. Luigi Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Lo afferma l'Ufficio stampa del Quirinale.Di Maio è intervenuto a Pomeriggio Cinque: "Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri, nomi della Lega peraltro, ma non andavamo bene perché nel loro passato avevano ...

Paolo Savona - il retroscena Dal Quirinale : lui si inginocchia - Sergio Mattarella lo umilia così : Non è bastato 'inginocchiarsi' al Quirinale , a Paolo Savona , per salvare la sua poltrona da ministro dell'Economia e il governo di Giuseppe Conte , M5s e Lega . Il dramma istituzionale, già incubato in ore di tensione precedenti, esplode quando l'economista 82enne scrive un comunicato ufficiale in cui ...

Sergio Mattarella - svelata la trattativa riservata. 'Perché non volete Giorgetti?' - una bomba Dal Quirinale : Il dramma istituzionale in corso tra Quirinale , Lega e M5s regala anche un fatto mai accaduto prima: viene rivelata la trattativa, tradizionalmente riservata, tra il presidente Sergio Mattarella , ...

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record Dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record Dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - il premier Conte al QuirinaleSpread oltre i 210 punti - record Dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato la Camera e si e' recato al Quirinale. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Giuseppe Conte - il retroscena Dal Quirinale : la frase rubata - cos'ha detto a Sergio Mattarella : Il premier incaricato Giuseppe Conte è entrato al Quirinale , per il faccia a faccia con Sergio Mattarella , con un discorso messo a punto in ogni dettaglio con lo staff di Luigi Di Maio e del ...

Giulio Tremonti - il sospetto Dal Quirinale sul 'complotto finanziario' : cosa c'entra l'ex ministro : Che il governo Lega-M5s partisse con scarsa popolarità nel cosiddetto establishment era più che prevedibile, ma che tra i suoi più segreti detrattori ci fosse pure Giulio Tremonti , potrebbe ...

Dalla salita di Conte al Quirinale al Napoli di Ancelotti. Di cosa parlare stasera a cena : Dicosaparlare quasi monopolizzato da fatti che lascerebbero per la verità senza parole e quindi poco inclini al dialogo. A cena immaginiamo esordi con facce dello stupore, occhi sgranati, braccia larghe. Tanti "mah, boh" e poi timidamente, piano piano, oppure sbottando tutto insieme, l'avvio di una

Giuseppe Conte - la consulenza (che coinvolge il governo) firmata Dal giurista 7 giorni prima del suo nome al Quirinale : Un parere pro veritate firmato il 14 maggio, quando i 5 Stelle lo avevano già indicato al presidente della Repubblica come loro papabile premier. Nulla di illegittimo, al massimo una questione di inopportunità. Che Giuseppe Conte non ha giudicato tale, nonostante quella consulenza indichi al governo una condotta potenzialmente punibile dall’esecutivo che lo stesso avvocato – già all’epoca – sapeva di potersi trovare a ...

Giuseppe Conte - l'indiscrezione Dal Quirinale sul premier : via libera entro giovedì - resta il nodo ministri : Nonostante la giornata campale per il prof. Giuseppe Conte , con i sospetti sul suo curriculum, prima Matteo Salvini e poi Luigi Di Maio hanno ribadito che il docente di diritto privato resta il ...