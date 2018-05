Da tempo aveva dolori lancinanti | il chirurgo interviene | ma in sala operatoria è lo

'L accordo M5s-Lega si può fare - ma ci vuole tempo. Noi l avevamo detto' : E' un compito che spetta alla politica'. In che senso? 'La politica è l'arte del compromesso. Una roba difficilissima. Noi ci siamo limitati a dire che esisteva una strada per stringere degli accordi,...

Morto Ermanno Olmi - il regista malato da tempo : aveva 87 anni : Il regista Ermanno Olmi è Morto a 87 anni nella notte di domenica. Da tempo ammalato di una grave malattia, Olmi è Morto all'ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato lo scorso venerdì. Il regista ...

Morta la mamma di Massimo Bossetti - presunto killer di Yara Gambirasio : aveva 70 anni - era malata da tempo : E' Morta nel corso della notte Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti condannato in appello all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gabirasio. La donna aveva 70 anni ed era malata da tempo. Ester Arzuffi è Morta in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo). aveva sempre proclamato l'innocenza del figlio. Ester Arzuffi si era sempre detta convinta dell'estraneità del figlio rispetto al delitto che vide vittima la tredicenne di Brembate di Sopra, ...

SHALPY CONTRO FABIO FAZIO/ Lite social : ecco cosa aveva chiesto il cantante a Che tempo che fa : Botta e risposta molto duro tra SHALPY e FABIO FAZIO, dopo l'invito del conduttore a Che Tempo Che fa. "Perchè mi inviti ora? Esistono figli e figliocci!"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:47:00 GMT)

“Addio maestro”. Tv e danza in lutto : se ne è andato un vero mito. Solo poco tempo fa l’avevamo visto ad Amici. Tristezza : “Ora fai ballare le stelle” : Mondo della danza e dello spettacolo in lutto stretto. La notizia della sua morte, che sta già facendo il giro della rete e dei giornali, è arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento nella sua città natale, Roma, nelle prime ore del 19 aprile 2018 il ballerino, coreografo ed ex professore di Amici di Maria De Filippi Marco Garofalo. Aveva 61 anni. Da 40 anni esatti l’artista era nel mondo della danza. Ci era entrato a 21, ...

Come diventare amici? Ecco quanto tempo è necessario/ Ci vogliono 200 ore insieme : aveva ragione Aristotele : Amicizia, quanto tempo serve? Uno studio dell'Università del Kansas rivela che servono almeno 200 ore di condivisione per considerare una persona un amico(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:18:00 GMT)

Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo : succede mesi dopo la scelta a Uomini e Donne. Ricordate come li avevamo lasciati? Solo oggi - quindi molto tempo dopo - si chiude il cerchio : Uomini e Donne, risale a diversi mesi fa il trono di Sabrina Ghio, la ex ballerina di Amici che no, non è riuscita a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Ha preso un secco no, per giunta. Un’esperienza, quindi, che si è conclusa malissimo con il rifiuto di Nicolò Raniolo. ”Lo scelgo anche se so che è un no”, aveva detto lei prima di chiamarlo. E non aveva torto. “Mi piace come persona ma ...