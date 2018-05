Cyber security | come si sta strutturando il Cioc

Mobilità tra spazio - terra e mare : siglato accordo per la sperimentazione sulla Cyber security : Nell’ambito del Global Space Economic workshop di Rosa Marina di Ostuni è stato siglato un accordo per la sperimentazione sulla sicurezza informatica tra Dta, Asi, Esa e Belspo nell’aeroporto di Grottaglie. L’ accordo , che ha il fine di avviare attività di ricerca e di sperimentazione sulla cyber security nella Mobilità tra spazio , terra e mare che saranno sviluppate presso l’aeroporto di Grottaglie, è stato sottoscritto durante il Global Space ...

Cyber security - Pmi italiana batte i grandi della Silicon Valley : Milano , askanews, - Una piccola impresa informatica milanese ha vinto la gara per la fornitura della piattaforma per la condivisione sicura dei file dell'European External Action Services , Eeas, , ...

Cisco - Errico : aumentare livello Cyber security in sua interezza : Roma, 21 mag. , askanews, 'Davanti a problematiche di cyber security complesse non basta erigere barriere più solide: occorre aumentare il livello di sicurezza informatica nella sua interezza '. A ...

Contratto Lega-M5s - poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe 'Confonde Cybersecurity e Cyberbullismo' : Alcune sono condivisibili, altre non sono realizzabili in un'economia di mercato', spiega Stefano Quintarelli , tecnologo , uno dei padri della internet commerciale in Italia , si è occupato di ...