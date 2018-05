Cristiano Ronaldo | offerti 45 milioni a stagione dal PSG

Calciomercato - il PSG tenta Cristiano Ronaldo : 45 milioni a stagione : stato molto bello giocare a Madrid, ma nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi che sono sempre stati al mio fianco", firmato Cristiano Ronaldo. Le parole del fenomeno portoghese subito dopo il ...

Il Psg tenta Cristiano Ronaldo - offerta da 45 milioni : Roma, 30 mag. , askanews, Il Paris Saint Germain tenta Cristiano Ronaldo. Non solo un tridente da sogno con Neymar e Mbappé ma un ingaggio netto da 45 milioni di euro l'anno. L'offerta è stata ...

PSG-Cristiano Ronaldo - offerta shock : pronti 45 milioni a stagione : PSG-CRISTANO Ronaldo- Dopo Buffon, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani anche su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 45 milioni di euro a stagione per l’attaccante portoghese. 150 milioni PER IL CARTELLINO: ADDIO A CAVANI Il […] L'articolo PSG-Cristiano Ronaldo, offerta shock: pronti 45 ...

Pazzo Psg : pronta un’offerta da capogiro per convincere Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo ha dichiarato senza giri di parole di voler lasciare il Real Madrid dopo l’ennesimo successo in Champions League, il Psg si è fiondato sul calciatore Quarantacinque milioni di euro netti a stagione. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo ‘As’, l’offerta faraonica che il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo per portare a Parigi Cristiano Ronaldo che al termine ...

Cristiano Ronaldo al Psg - offerta faraonica : tridente da sogno con Neymar e Mbappè ed in porta Buffon - squadra stellare : Può nascere un Psg fortissimo ed ancora più forte con l’obiettivo di vincere tutto nella prossima stagione, il club francese è veramente scatenato ed adesso è al lavoro per piazzare il più grande colpo di mercato di sempre: Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di formare un tridente pazzesco con Neymar e Mbappè. Stipendi di 45 milioni netti, sarebbe queste l’offerta shock presentata dal Pag al fuoriclasse portoghese per portarlo a ...

Real Madrid - presentate sul sito ufficiale le nuove maglie - ma Cristiano Ronaldo non c'è : Il lungo e fortunato matrimonio tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo sembra sempre più a rischio di improvvisa rottura: dopo le parole di commiato al termine della finale di Champions vinta l'ultima ...

Nuove divise del Real Madrid : Cristiano Ronaldo non c’è - nuovo indizio di addio : Dopo le parole d’addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizzarsi davvero. Ora l’ultima mossa dei Blancos non può certamente tranquillizzare i tifosi, ma può cominciare a far sognare davvero i supporter di Psg e Manchester United, possibili destinazioni future di CR7. Sono state presentate oggi sul sito ufficiale delle merengues le ...

Real Madrid - presentate le nuove maglie : non c'è Cristiano Ronaldo. Indizio sul suo futuro? : In campo l'ennesimo trionfo, con il tredicesimo trionfo " il terzo consecutivo - in Champions League arrivato grazie alla vittoria contro il Liverpool nella finale di Kiev. Ma a tenere banco in casa ...

Presentata la nuova maglia del Real Madrid : non c'è Cristiano Ronaldo : ROMA - Dopo le parole d'addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizarsi davvero. Ora l'ultima mossa dei ...

Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo : “non è bello quello che hai fatto” : Sono ore calde in casa Real Madrid nonostante la terza vittoria consecutiva della Champions League, Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo. Secondo la ricostruzione di “Marca”, il difensore spagnolo non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante subito dopo la finale di Kiev. Il capitano dei blancos avrebbe affrontato il portoghese con toni duri: “Cris, non e’ bello quello che hai fatto, non era il ...

Real Madrid campione - brividi al Bernabeu : “Cristiano Ronaldo resta” - il messaggio di compagni e tifosi [FOTO e VIDEO] : Il Real Madrid ha vinto un’altra Champions League, la tredicesima e la terza consecutiva. I Blancos hanno superato in finale il Liverpool grazie agli errori del portiere Karius ed alla magia il rovesciata di Bale. Ma a tenere banco sono state soprattutto le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo che ha aperto ad un possibile addio dalla prossima stagione, i top club europei si sono già scatenati per provare a piazzare il grande colpo. Nel ...

Quando Cristiano Ronaldo sembrava della Juventus : TORINO - Quasi certamente non sarebbe rimasto alla Juventus fino ad oggi, ma di sicuro avrebbe fatto registrare nei bilanci bianconeri una plusvalenza notevole, con conseguente acquisto di altri ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre : Messi dista anni luce : CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)