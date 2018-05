Cristante | la Roma prova a chiudere

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Il mercato degli azzurri : Cristante vicino alla Roma - Belotti verso il MIlan : Roma - L'Italia non va ai Mondiali, ma il mercato degli azzurri è vivo, eccome. Al di là della prestazione di lunedì sera contro l'Arabia Saudita . Al centro dei discorsi è tornato Balotelli: 'Non si ...

Cristante ad un passo dalla Roma : La Roma sembra aver ormai effettuato il sorpasso sulla concorrenza della Juventus per assicurarsi le prestazioni di Bryan Cristante : il giovane, classe '95, pare ormai pronto a spiccare il volo, dopo ...

Mercato : Juve preso Darmian - Roma stringe per Cristante : Vinto il settimo scudetto consecutivo la Juventus si appresta a rinnovare la rosa che metterà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. a Juventus continua a sondare il Mercato, ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Calciomercato Roma - beffa alla Lazio : vicino l’arrivo di Cristante : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma, il club giallorosso adesso pensa al futuro ed a regalare al tecnico Di Francesco una squadra ancora più competitiva con l’obiettivo di lottare per lo scudetto e ripetersi anche in Champions League. Importante mossa per il centrocampo, prevista la cessione di Strootman, è stato individuato un calciatore sicuramente all’altezza, Lazio verso la beffa, si tratta di ...

Roma - Cristante è vicino/ 25 milioni di euro più 5 di bonus : affare in dirittura d’arrivo : Roma, Cristante è vicino, 25 milioni di euro più 5 di bonus: affare in dirittura d’arrivo per la squadra giallorossa, ad un passo dal primo grande colpo del prossimo calciomercato(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:59:00 GMT)

Roma - Cristante è più vicino : L'affare non è ancora chiuso, per farlo ci vorrà ancora un po' di tempo. Ma negli ultimi giorni Roma e Atalanta si sono avvicinate e anche di molto, con il club giallorosso che ora è in pole position ,...

Corsa a due per Cristante : la Juve spinge ma si inserisce anche la Roma : TORINO - Massimiliano Allegri non si dimentica dei suoi giocatori. Se Mattia De Sciglio era stata una delle prime opzioni quando giunto alla Juventus, ora obiettivo concreto per il centrocampo è ...

Cristante - accelerazione della Roma Ora è in pole position fra le pretendenti : I giallorossi trattano con l'Atalanta: il giocatore vale 30 milioni. Sono molte però le pretendenti, la strada è ancora lunga.

Bryan Cristante alla Roma?/ Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di euro : Bryan Cristante alla Roma? Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di euro. La società giallorossa ad un passo dall’acquisto del gioiello di proprietà dell’Atalanta(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:56:00 GMT)

Calciomercato - sorpasso Roma : ecco Cristante : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma: il Real Madrid segue Alisson