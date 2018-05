Crisi politica | premete OFF

Euro risale da minimi 10 mesi - guarda a Crisi politica Italia : L'Euro recupera parzialmente terreno e si porta brevemente sopra 1,16 sul dollaro allontanandosi dal minimo di dieci mesi visto ieri, in una situazione in cui però la crisi politica Italiana frena i tentativi di ulteriore recupero.

Casa Bianca : stiamo 'monitorando' Crisi politica in Italia : New York, 30 mag. , askanews, Come il dipartimento di Stato, anche la Casa Bianca sta monitorando gli sviluppi della crisi politica in Italia, che ieri ha provocato un sell-off anche a Wall Street. Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato che il fronte Italiano 'è certamente qualcosa che stiamo monitorando. ...

Tsunami di commenti sui social - la Crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

Crisi istituzionale : le reazioni della politica locale : ... di alleanze e di amicizie che in settant'anni hanno consentito all'Italia di diventare la settima economia del mondo. Io credo - conclude Borghi - che dobbiamo mettere in campo una azione di unità ...

Siria - telefonata Putin-Erdogan : trovare soluzione politica a Crisi : ... il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della situazione in Siria e sottolineato l'importanza di trovare una soluzione politica alla crisi. Lo ...

È "impingement" la parola più cercata su Google sulla Crisi politica italiana : “Vogliamo l’impingement contro Mattarella!”. No, non è un refuso di chi scrive quello che avere letto. O meglio, è un errore che i trend di Google hanno registrato negli ultimi giorni dopo gli annunci dardeggianti di Luigi di Maio nei confronti del Quirinale, reo di aver posto il veto su Savona e aver fatto crollare le ambizioni gialloblu. Gli elettori del Movimento 5 Stelle e della Lega, e molti altri utenti, ...

La Crisi politica fa volare lo spread : banche ko e Borsa in rosso : A rassicurare i mercati non basta l'incarico del Quirinale a Carlo Cottarelli per un governo tecnico che porti il paese fino alle elezioni e neppure le parole del premier designato "l'economia ...

"L'Italia in tumulto". La stampa estera fotografa il "caos" e il "subbuglio" della Crisi politica : All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisi italiana finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'Italia è in tumulto", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta ...

Spagna sull'orlo della Crisi politica. Mozione di sfiducia per Rajoy dal Psoe - il premier resiste ma Ciudadanos preme : Le condanne per corruzione travolgono il partito popolare spagnolo. Si chiedono le dimissioni del premier. Crolla la borsa di Madrid e schizza in alto lo spread tra bonos e bund -

Mattarella “prof” - la battaglia navale di Salvini : la Crisi politica che fa ridere sul web : Oltre due mesi di consultazioni, vertici, incontri per il contratto di governo: spopolano sul web immagini e frasi divertenti sulla situazione politica in vista della nascita del nuovo governo

Borsa e spread fanno i conti con la Crisi politica : SALE IN SERATA LO spread, OGGI I BOT A 12 MESI Il ministero dell'Economia, spiegano gli addetti ai lavori, ha mostrato una certa prudenza limitando l'offerta a medio lungo-termine di venerdì, quando ...

Governo : Faraone (Pd) - Crisi industriali non aspettano balletti politica (2) : (AdnKronos) - "Un calo lento ma inesorabile dell’occupazione" sottolinea Faraone, spiegando che a Palermo "il balletto sui mancati investimenti va avanti già da troppi anni. Fincantieri deve uscire dall'ambiguità. Non vorremmo aspettasse segnali di debolezza per assenza di Governo o peggio, indicazi

Crisi politica - quando il nuovo governo al debutto non ottiene la fiducia in Parlamento : De Gasperi si dimise senza che la discussione venisse aperta anche in Senato: il gesto sancì la fine della sua era politica. Ufficialmente il suo incarico cadde il 17 agosto, quandò giurò il 'governo ...