Crisi | lo spread Btp-Bund apre in netto calo a 266 | 7 punti base

Crisi governo - spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Mediobanca : come cambia il portafoglio con la Crisi dello spread : ... viceversa, gli esperti avvertono che ad essere meno colpiti sono soprattutto i gruppi industriali e quelli con brand ben noti all'estero, meno dipendenti dall'economia domestica: la riduzione delle ...

SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero 'pilota' della Crisi : SPREAD, ATTACCO dei MERCATI, caos su Mattarella e Governo Cottarelli: qual è il nesso tra il crollo dei MERCATI e le pressioni sull'Italia?

Crisi di governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

La Crisi politica fa volare lo spread : banche ko e Borsa in rosso : A rassicurare i mercati non basta l'incarico del Quirinale a Carlo Cottarelli per un governo tecnico che porti il paese fino alle elezioni e neppure le parole del premier designato "l'economia ...

La Crisi affossa la Borsa - lo spread vola a quota 234 : Inizio di ottava in profondo rosso per Piazza Affari che azzera i guadagni da inizio anno. I mercati castigano l'Italia dopo il ribaltone politico di ieri sera che porta allo spettro di nuove elezioni ...

Governo - i mercati reagiscono alla Crisi. Lo spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - Piazza Affari apre in rialzo : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Lo spread torna a guidare la Crisi : Tre parole compaiono in serata sul profilo Facebook di Matteo Salvini: "Sono davvero arrabbiato". E Luigi Di Maio aggiunge il suo like, condividendone il senso. Nessuna parola filtra invece dal Quirinale, dopo che il premier incaricato Giuseppe Conte ha terminato il suo colloquio "informale" di un'ora con Mattarella, a conferma della delicatezza estrema della situazione.La sostanza politica di quel che sta accadendo è questa: non un ...

SPREAD SOPRA 190/ Atlantia e Fincantieri ci diranno se è vera Crisi : Lo SPREAD SOPRA 190 punti base fa sentire i suoi effetti sui titoli di stato, ma è più importante quel che può succedere all'economia reale italiana.

Governo - spread vola a quota 190 : l'attesa del premier mette in Crisi i mercati : Lo spread tra Btp e Bund sfonda quota 190 punti base. Il differenziale si è ampliato a 192 punti base, aggiornando i massimi da giugno scorso, con il rendimento in rialzo al 2,41%.